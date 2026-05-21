Prenota la tua copia di Star Fox per Nintendo Switch 2 in offerta su Amazon: la prossima esclusiva uscirà a giugno

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul pre-order di Star Fox per Nintendo Switch 2: è possibile prenotare una copia in offerta con uno sconto del 17% per un prezzo finale d'acquisto di 49,99€. Puoi effettuare la prenotazione cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui in basso: Star Fox torna ufficialmente con una nuova reinterpretazione moderna del celebre Lylat Wars, segnando il ritorno della serie su una piattaforma di nuova generazione. Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 giugno 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2.