Prenota la tua copia di Star Fox per Nintendo Switch 2 in offerta su Amazon: la prossima esclusiva uscirà a giugno

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul pre-order di Star Fox per Nintendo Switch 2: è possibile prenotare una copia in offerta con uno sconto del 17% per un prezzo finale d'acquisto di 49,99€. Puoi effettuare la prenotazione cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui in basso: Star Fox torna ufficialmente con una nuova reinterpretazione moderna del celebre Lylat Wars, segnando il ritorno della serie su una piattaforma di nuova generazione. Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 giugno 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il giocatore prenderà nuovamente il controllo della squadra Star Fox, affrontando missioni dinamiche a bordo dell'Arwing, il caccia spaziale simbolo della serie. La struttura della campagna prevede percorsi alternativi e livelli altamente rigiocabili, offrendo diverse strade e approcci per completare le missioni.
Oltre all'Arwing, saranno presenti anche altri veicoli storici come il Landmaster e il sottomarino Blue-Marine, ciascuno utilizzato in contesti specifici di gioco per variare ulteriormente l'esperienza.
Tra le novità legate a Nintendo Switch 2 spiccano nuove funzionalità pensate per sfruttare l'hardware della console, come la mira con supporto mouse per una maggiore precisione e il sistema GameShare, che consente nuove forme di interazione tra giocatori.
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