Il prezzo di Pokémon Vento e Onda potrebbe essere stato svelato da Amazon in anticipo

Pokémon Vento e Onda non arriveranno nei negozi prima del prossimo anno, ma Amazon potrebbe aver già anticipato il prezzo dei due giochi della decima generazione.

Nintendo valuta il prezzo dei giochi caso per caso

Precisiamo che i prezzi indicati da Amazon vanno presi con le pinze: potrebbe essere solo indicativo oppure un semplice errore di qualche dipendente sbadato, così come un dettaglio concreto trapelato in anticipo in vista di un annuncio ufficiale.

Se confermati, sarebbero i prezzi più alti mai visti per i giochi della serie. Per fare un confronto, Leggende Pokémon: Z-A e Pokémon Pokopia sono stati lanciati su Nintendo Switch 2 a 69,99 euro.

Va ricordato inoltre che, come spiegato in passato da Doug Bowser, ex presidente di Nintendo of America, la compagnia non adotta un listino fisso: il prezzo viene stabilito caso per caso. Si va così da titoli come Star Fox, venduto a 59,99 euro in formato fisico, fino a Mario Kart World a 89,99 euro, passando per vie di mezzo come Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition a 64,99 euro. Un'altra variabile riguarda le versioni digitali, che in alcuni casi possono risultare fino a 10 euro più convenienti.

A questo punto non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo e The Pokémon Company per avere conferme definitive.