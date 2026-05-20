Snapdragon X2 Elite Extreme è sempre di più un'alternativa concreta ad Apple Silicon: tanto potenziale per i laptop ARM su Windows

L'utente, conosciuto su Reddit come "desiman86", era alla ricerca di un notebook Windows capace di offrire un'esperienza paragonabile a quella di un MacBook Pro con chip Apple Silicon . Prima di trovare la soluzione ideale, aveva acquistato e restituito quattro computer basati su processori Intel e AMD

Secondo un'esperienza condivisa online da un utente di ASUS Zenbook A16 , questa piattaforma sarebbe riuscita a eliminare molti dei problemi che ancora affliggono numerosi laptop x86 , tra cui surriscaldamento, scarsa autonomia e fastidiosi rallentamenti dell'interfaccia.

Il mercato dei notebook Windows basati su architettura ARM continua a evolversi, e il nuovo Snapdragon X2 Elite Extreme di Qualcomm viene descritto come una delle alternative più interessanti ai tradizionali processori Intel e AMD.

La svolta dell'ASUS Zenbook A16 equipaggiato con Snapdragon X2 Elite Extreme

La svolta è arrivata con l'ASUS Zenbook A16 equipaggiato con Snapdragon X2 Elite Extreme. La configurazione comprende 48 GB di memoria LPDDR5X a 9.523 MT/s, un SSD PCIe NVMe Gen 4 da 1 TB, display OLED touch 3K e connettività Wi-Fi 7. Secondo il proprietario, tutte le applicazioni utilizzate per lavoro hanno funzionato senza difficoltà grazie a Prism, il sistema di emulazione di Microsoft per software non nativi ARM.

Uno degli aspetti più apprezzati riguarda la fluidità generale del sistema. Le transizioni tra le applicazioni risultano estremamente rapide e, soprattutto, le prestazioni restano costanti sia con il caricatore collegato sia in modalità batteria, un comportamento che spesso non si riscontra nei notebook x86.