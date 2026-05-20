Forza Horizon 6 su PC: Playground Games consegna il nuovo benchmark della generazione attuale

Forza Horizon 6 e Playground Games si preparano a inaugurare la nuova edizione del festival. Sono passati cinque anni da quando le strade del Messico sono state invase da ravers e amanti dei motori e questa volta i nostri bolidi dovranno attraversare il Pacifico, per arrivare nella terra del Sol Levante.

Il nuovo capitolo della serie è infatti ambientato in Giappone e torna con una formula consolidata, ma rifinita e con una quantità di contenuti che è praticamente impossibile da esplorare in pochi giorni.

Avendo già affrontato il valore generale della produzione con una pre-recensione, abbiamo scelto in questo contesto di analizzare l'aspetto tecnico di Forza Horizon 6 e in particolare della versione PC che, come accade sempre più spesso, porta in dote le maggiori novità grafiche e in generale l'esperienza più compiuta rispetto alla visione degli sviluppatori.

Intendiamoci, la maggior parte delle caratteristiche che andremo a evidenziare sono comuni alla versione Xbox, anche grazie al fatto di aver finalmente lasciato nel cassetto la versione per Xbox One (sembra scontato, ma è il primo capitolo della serie). Su desktop però, l'intervento del ray tracing globale dona un livello di profondità che non avevamo ancora visto approcciarsi alla serie, al netto di una qualità di base che è comunque molto alta.

Cerchiamo di capire insieme quali sono i pregi e i difetti di questo nuovo Forza Horizon, arrivando fino alle prestazioni che è possibile aspettarsi.