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Into the Wind è un gioco di consegne in stile Studio Ghibli

L'ultimo annuncio del PC Gaming World è stato quello di Into the Wind, un gioco di consegne dotato di una grafica in stile Studio Ghibli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/06/2026
Il protagonista di Into the Wind

Il PC Gaming Show si è chiuso con l'annuncio di Into the Wind, un gioco di consegne in stile Studio Ghibli sviluppato da Bloom & Gloom Games e in arrivo su Steam in accesso anticipato a breve, ma privo ancora di una data di uscita ufficiale.

Gli sviluppatori del gioco, veterani con alle spalle lavori su titoli come Minecraft, Deep Rock Galactic e Valheim, hanno puntato a confezionare un'avventura dotata di una grafica che ricorda lo stile dello studio di Hayao Miyazaki e un gameplay che si pone come una variazione sul tema di Death Stranding.

Il nostro personaggio in Into the Wind è infatti una sorta di corriere che decide di prendere il posto dello zio, scomparso in circostanze misteriose, e utilizza la sua moto volante (e senziente!) per portare a termine il lavoro, sullo sfondo di un'ambientazione fumettosa e coloratissima.

Il nuovo film dello Studio Ghibli ha una data di uscita, il problema è che potrete vederlo solo in Giappone Il nuovo film dello Studio Ghibli ha una data di uscita, il problema è che potrete vederlo solo in Giappone

Completare le consegne ci consentirà non solo di visitare porzioni inedite dello scenario, ma anche di interagire con nuovi personaggi e portare avanti la storia.

Due anime

Le consegne, ad ogni modo, non rappresentano l'unica meccanica di Into the Wind. Il protagonista dell'avventura si troverà infatti a doversi cimentare in intensi combattimenti aerei che donano all'esperienza risvolti action inaspettati.

Il risultato finale sembra essere un mix curioso e promettente, in cui potremo dividerci fra sessioni esplorative, missioni di consegna man mano più complesse, sorprese imprevedibili e, appunto, parentesi action in stile sparatutto.

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