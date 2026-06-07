Into the Wind è un gioco di consegne in stile Studio Ghibli

Il PC Gaming Show si è chiuso con l'annuncio di Into the Wind, un gioco di consegne in stile Studio Ghibli sviluppato da Bloom & Gloom Games e in arrivo su Steam in accesso anticipato a breve, ma privo ancora di una data di uscita ufficiale.

Gli sviluppatori del gioco, veterani con alle spalle lavori su titoli come Minecraft, Deep Rock Galactic e Valheim, hanno puntato a confezionare un'avventura dotata di una grafica che ricorda lo stile dello studio di Hayao Miyazaki e un gameplay che si pone come una variazione sul tema di Death Stranding.

Il nostro personaggio in Into the Wind è infatti una sorta di corriere che decide di prendere il posto dello zio, scomparso in circostanze misteriose, e utilizza la sua moto volante (e senziente!) per portare a termine il lavoro, sullo sfondo di un'ambientazione fumettosa e coloratissima.

Completare le consegne ci consentirà non solo di visitare porzioni inedite dello scenario, ma anche di interagire con nuovi personaggi e portare avanti la storia.