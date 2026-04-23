Il nuovo film dello Studio Ghibli ha una data di uscita, il problema è che potrete vederlo solo in Giappone

Infatti, è in arrivo un nuovo film dello Studio Ghibli, peccato però che sia un'esclusiva giapponese.

Lo Studio Ghibli , amato team di animazione giapponese che ha regalato al mondo capolavori come La Città Incantata, La Principessa Mononoke e Il Castello Errante di Howl, non ha in lavorazione un nuovo lungometraggio al momento (perlomeno, non che sia noto), ma questo non significa che la compagnia sia completamente ferma.

I dettagli sul nuovo film dello Studio Ghibli

Ancora più precisamente, si tratterà di un film esclusivo per il Parco Ghibli, il parco divertimenti a tema con le opere della compagnia. La pellicola, secondo una traduzione automatica, si chiamerà "Una notte nella Valle delle Streghe".

La locandina di "Una notte nella Valle delle Streghe"

La "Valle delle Streghe" è una delle aree del Parco Ghibli: il film è quindi ambientato nel parco stesso. I registi sono Akihiko Yamashita e Goro Miyazaki (il figlio di Hayao Miyazaki): i due saranno presenti alla prima del film, che avrà luogo l'8 luglio, e alla conclusione parleranno un po' della produzione della pellicola.

Se sarete in Giappone in tale periodo, potete prenotare i biglietti presso il sito ufficiale del Parco Ghibli. Questo progetto, ricordiamo, è il primo dello Studio Ghibli sin dal 2023, quando è stato pubblicato Il Ragazzo e l'Airone, di Hayao Miyazaki.