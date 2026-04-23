Il nuovo film dello Studio Ghibli ha una data di uscita, il problema è che potrete vederlo solo in Giappone

Lo Studio Ghibli, amato team di animazione giapponese che ha regalato al mondo capolavori come La Città Incantata, La Principessa Mononoke e Il Castello Errante di Howl, non ha in lavorazione un nuovo lungometraggio al momento (perlomeno, non che sia noto), ma questo non significa che la compagnia sia completamente ferma.
Infatti, è in arrivo un nuovo film dello Studio Ghibli, peccato però che sia un'esclusiva giapponese.
I dettagli sul nuovo film dello Studio Ghibli
Ancora più precisamente, si tratterà di un film esclusivo per il Parco Ghibli, il parco divertimenti a tema con le opere della compagnia. La pellicola, secondo una traduzione automatica, si chiamerà "Una notte nella Valle delle Streghe".
La "Valle delle Streghe" è una delle aree del Parco Ghibli: il film è quindi ambientato nel parco stesso. I registi sono Akihiko Yamashita e Goro Miyazaki (il figlio di Hayao Miyazaki): i due saranno presenti alla prima del film, che avrà luogo l'8 luglio, e alla conclusione parleranno un po' della produzione della pellicola.
Se sarete in Giappone in tale periodo, potete prenotare i biglietti presso il sito ufficiale del Parco Ghibli. Questo progetto, ricordiamo, è il primo dello Studio Ghibli sin dal 2023, quando è stato pubblicato Il Ragazzo e l'Airone, di Hayao Miyazaki.