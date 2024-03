Il Ragazzo e L'airone ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione: le parole di Miyazaki

Nella notte degli Oscar 2024 è emerso vincitore anche Il Ragazzo e L'airone, con il nuovo lungometraggio dello Studio Ghibli che ha conquistato il premio come miglior film d'animazione, il secondo vinto dallo studio nipponico nella sua storia.

Hayao Miyazaki è un tipo di poche parole, pertanto non stupisce il fatto che le sue comunicazioni in seguito alla premiazione non siano state molto ampie e dettagliate: pare si sia limitato a dire "Poiché sono giapponese, non posso mostrare la felicità sul mio volto", almeno stando a quanto riferito dal producer Toshio Suzuki.

Quest'ultimo, intervistato dall'emittente statale giapponese NHK in qualità di produttore dell'opera, si è detto "felice dal profondo del cuore", anche se pensa modestamente "che sia stata solo fortuna".