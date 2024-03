Oscar 2024, i vincitori: la lista completa dei premi, da Oppenheimer a Povere Creature!

Oppenheimer e Povere Creature! fanno man bassa

Emma Stone in Povere Creature!

Come detto, Oppenheimer e Povere Creature! sono state le produzioni più premiate. La pellicola diretta da Christopher Nolan ha portato a casa sei premi per miglior film, attore protagonista, attore non protagonista, fotografia, colonna sonora originale e montaggio. Nolan, Murphy e Downey Jr. hanno ricevuto la loro prima statuetta.

Povere Creature! ha totalizzato invece quattro premi per miglior attrice, scenografia, makeup e costumi, mentre La Zona di Interesse ha portato a casa l'Oscar per il miglior film internazionale e il suono.