Svelato il titolo ufficiale del secondo film di Minecraft con la data d'uscita e l'attrice di Alex

Durante l'edizione 2026 del Minecraft Live, Mojang ha svelato i primi dettagli ufficiali riguardanti il secondo capitolo della serie cinematografica. Il sequel si intitolerà ufficialmente " A Minecraft Movie Squared ", che in italiano richiama il concetto di "al quadrato", giocando con lo stile visivo del gioco. Detto questo, il titolo definitivo italiano non è stato ancora reso noto, ma immaginiamo che sarà svelato nei prossimi giorni.

Arriva Alex

L'annuncio è avvenuto attraverso un collegamento diretto dal set della pellicola, che ha visto la partecipazione dei protagonisti già noti al pubblico e di una new entry. Sullo schermo sono apparsi Jack Black, che riprenderà il ruolo di Steve, Jason Momoa (Garrett) e Danielle Brooks (Dawn).

La novità principale nel cast è rappresentata da Kirsten Dunst (Il giardino delle vergini suicide, Spider-Man), che interpreterà Alex, uno dei personaggi più iconici del gioco originale.

Sebbene le immagini mostrate durante l'evento non abbiano fornito particolari anticipazioni sulla trama o sulle ambientazioni, la conferma del titolo e del cast è il primo passo importante in previsione dell'arrivo del film nelle sale. Per quanto riguarda le tempistiche, la data di uscita è stata fissata per il 23 luglio 2027. Per tutti i dettagli sul film, ci saranno sicuramente degli altri annunci nei prossimi mesi. Intanto è interessante sapere che lo vedremo primo di quanto molti tenevano, segno di una produzione rapida ed efficiente, speriamo anche di alta qualità.