Svelato il titolo ufficiale del secondo film di Minecraft con la data d'uscita e l'attrice di Alex

Durante l'edizione 2026 del Minecraft Live, Mojang ha svelato i primi dettagli ufficiali riguardanti il secondo capitolo della serie cinematografica. Il sequel si intitolerà ufficialmente "A Minecraft Movie Squared", che in italiano richiama il concetto di "al quadrato", giocando con lo stile visivo del gioco. Detto questo, il titolo definitivo italiano non è stato ancora reso noto, ma immaginiamo che sarà svelato nei prossimi giorni.
Arriva Alex
L'annuncio è avvenuto attraverso un collegamento diretto dal set della pellicola, che ha visto la partecipazione dei protagonisti già noti al pubblico e di una new entry. Sullo schermo sono apparsi Jack Black, che riprenderà il ruolo di Steve, Jason Momoa (Garrett) e Danielle Brooks (Dawn).
La novità principale nel cast è rappresentata da Kirsten Dunst (Il giardino delle vergini suicide, Spider-Man), che interpreterà Alex, uno dei personaggi più iconici del gioco originale.
Sebbene le immagini mostrate durante l'evento non abbiano fornito particolari anticipazioni sulla trama o sulle ambientazioni, la conferma del titolo e del cast è il primo passo importante in previsione dell'arrivo del film nelle sale. Per quanto riguarda le tempistiche, la data di uscita è stata fissata per il 23 luglio 2027. Per tutti i dettagli sul film, ci saranno sicuramente degli altri annunci nei prossimi mesi. Intanto è interessante sapere che lo vedremo primo di quanto molti tenevano, segno di una produzione rapida ed efficiente, speriamo anche di alta qualità.
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