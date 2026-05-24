Il regista del film di Resident Evil dice che i fan non apprezzerebbero un film che copia i giochi

Parlando con Interview Magazine, ha spiegato che è la scelta migliore ed è ciò che vogliono davvero i fan .

Zach Cregger - regista di Weapons e Barbarian - ha diretto il nuovo film di Resident Evil e ha deciso di proporre una storia originale che si inserisce nell'universo videoludico ma che non copia semplicemente la trama dei videogiochi.

Le parole del regista di Resident Evil

"Mi sento benissimo a riguardo," ha detto Cregger. "Il film mi piace davvero molto. È stata una settimana pazzesca da quando è uscito il teaser, vedendo la reazione divisa online."

"Ci sono così tante persone che chiaramente vogliono davvero [qualcosa di simile al] videogioco, intendendo i personaggi e la storia del videogioco, e qualsiasi cosa diversa da quella non è proprio benvenuta. Non mi rendevo conto di quanto alcune persone fossero appassionate a riguardo."

"Ma se facessi così, non credo che mi sentirei creativamente appagato, e non credo nemmeno che a loro piacerebbe," ha continuato Cregger. "Se facessi semplicemente la storia dei giochi, penso che i fan più accaniti rimarrebbero delusi. Quindi non so cosa farci."

In breve, secondo il regista nemmeno chi afferma di volere un film con una trama basata sui videogiochi vuole davvero ciò. Voi cosa ne pensate?