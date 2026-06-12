La colonna sonora di Odissea viene raccontata da Ludwig Goransson

Il compositore Ludwig Goransson ha parlato in un video diario della colonna sonora di Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan e ispirato all'omonimo poema di Omero, che approderà nelle sale cinematografiche il 16 luglio.

Goransson ha spiegato che le richieste di Nolan implicavano la creazione di sonorità completamente originali, qualcosa che non fosse mai stato sentito in altri film e che dunque non potesse risultare in alcun modo familiare alle orecchie degli spettatori.

L'idea era quella di dare vita a un mondo riconoscibile ma allo stesso tempo inedito. Pur essendo ambientato nell'antica Grecia, Odissea non doveva assomigliare ai classici kolossal storici: secondo Nolan, il film avrebbe dovuto spingersi oltre le convenzioni visive e sonore normalmente associate a questo periodo storico.

Per raggiungere questo risultato, Goransson ha dovuto uscire dalla propria comfort zone, cimentandosi con una profonda ricerca alla scoperta di strumenti e sonorità mai utilizzati prima nei suoi lavori. Una parte fondamentale di questo processo è stata dedicata allo studio della musica dell'antica Grecia.