In Onimusha: Way of the Sword, Capcom ha ricostruito un'area maledetta di Kyoto

Ambientato in una versione dark fantasy di Kyoto durante il periodo Edo, il nuovo capitolo della serie Onimusha riproduce diverse location storiche, come dimostrato dalla demo recentemente pubblicata e ambientata nel celebre tempio Kiyomizu-dera . In una recente intervista concessa alla testata 4Gamer, il direttore Satoru Nihei e il produttore Akihito Kadowaki hanno spiegato che il gioco ricostruisce anche luoghi che, nella realtà, sono inaccessibili al pubblico . Uno di questi è il pozzo situato presso il tempio buddista Rokudō Chinnō-ji di Kyoto, la cui origine risalirebbe all'836.

È già noto come il team di sviluppo di Onimusha: Way of the Sword abbia impiegato due anni solo per assicurarsi i permessi necessari a utilizzare le fattezze del compianto Toshiro Mifune per il ruolo di Musashi Miyamoto . Tuttavia, pare che ci siano stati anche altri problemi legati alle ambientazioni.

Il luogo maledetto

Questo luogo assume una particolare rilevanza nel contesto narrativo di Onimusha. Il pozzo, situato nel cortile posteriore del tempio, è noto fin dal Medioevo nel folklore giapponese come un vero e proprio "ingresso per l'oltretomba". Secondo la leggenda, Ono no Takamura (802-853), funzionario di corte e poeta del periodo Heian, utilizzava il pozzo ogni notte per viaggiare verso il regno di Enma (il Re degli Inferi), dove prestava servizio presso la corte del sovrano, per poi fare ritorno nel mondo dei vivi al mattino.

Inoltre, poiché l'area circostante il tempio sorgeva in prossimità dell'ingresso di un antico terreno di cremazione, il sito iniziò a essere considerato il crocevia dei sei regni dell'esistenza buddista, fungendo essenzialmente da confine tra il mondo dei vivi e l'aldilà. Considerando la costruzione del mondo narrativo di Onimusha, risulta coerente la scelta degli sviluppatori di impegnarsi per includere questa specifica location in Way of the Sword.

Kadowaki ha spiegato che, temendo che un approccio diretto con i responsabili del tempio potesse risultare inopportuno, Capcom si è avvalsa del supporto del governo locale della città di Kyoto per portare a termine l'operazione. Nonostante nella realtà il pozzo sia interdetto ai normali visitatori, gli sviluppatori non hanno tralasciato alcun dettaglio nella sua riproduzione digitale. Per questo motivo, sia Nihei che Kadowaki si augurano che i giocatori si prendano il tempo necessario per apprezzare la cura riposta in questa ambientazione durante l'esperienza di gioco. L'uscita di Onimusha: Way of the Sword è prevista per il 25 settembre su PC (tramite Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Una demo gratuita è attualmente disponibile su tutte le piattaforme.