ASUS ROG XREAL R1 debuttano a livello globale: i primi occhiali da gaming con display micro-OLED a 240 Hz

ASUS e XREAL hanno annunciato la disponibilità globale dei nuovi ROG XREAL R1, una soluzione pensata per ridefinire il concetto di gaming immersivo. Presentati inizialmente al CES 2026, questi occhiali rappresentano una novità assoluta nel settore grazie all'impiego di pannelli micro-OLED con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz.

Dopo mesi di ottimizzazione hardware e software, il dispositivo è stato sviluppato per integrarsi in modo efficace con l'intero ecosistema ROG, offrendo compatibilità con numerosi dispositivi portatili e mobili.

Pur funzionando come accessorio plug-and-play, gli occhiali esprimono il massimo delle loro potenzialità in abbinamento alla console portatile ROG Ally, grazie a una stretta integrazione progettata appositamente da ASUS.