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ASUS ROG XREAL R1 debuttano a livello globale: i primi occhiali da gaming con display micro-OLED a 240 Hz

ASUS ROG e XREAL lanciano i nuovi ROG XREAL R1, occhiali gaming con display micro-OLED a 240 Hz, schermo virtuale da 171" e supporto spaziale 3DoF.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/06/2026
ASUS ROG XREAL R1

ASUS e XREAL hanno annunciato la disponibilità globale dei nuovi ROG XREAL R1, una soluzione pensata per ridefinire il concetto di gaming immersivo. Presentati inizialmente al CES 2026, questi occhiali rappresentano una novità assoluta nel settore grazie all'impiego di pannelli micro-OLED con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz.

Dopo mesi di ottimizzazione hardware e software, il dispositivo è stato sviluppato per integrarsi in modo efficace con l'intero ecosistema ROG, offrendo compatibilità con numerosi dispositivi portatili e mobili.

Pur funzionando come accessorio plug-and-play, gli occhiali esprimono il massimo delle loro potenzialità in abbinamento alla console portatile ROG Ally, grazie a una stretta integrazione progettata appositamente da ASUS.

Le caratteristiche dei nuovi occhiali da gaming targati ASUS e XREAL

Tra le caratteristiche più impressionanti figura la possibilità di visualizzare un enorme schermo virtuale equivalente a 171 pollici. A ciò si aggiungono un tempo di risposta di appena 0,01 millisecondi e una fluidità elevatissima che riduce al minimo sfocature e artefatti durante il gioco.

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L'esperienza con ROG Ally introduce anche una modalità a doppio schermo. Mentre gli occhiali mostrano il grande display virtuale, il pannello integrato della console resta attivo per consentire modifiche in tempo reale a parametri come luminosità, dimensioni dell'immagine, effetti visivi e altre impostazioni, senza interrompere la partita.

Sul versante PC, ASUS ha sviluppato ROG Control Dock e DisplayWidget Center, strumenti che permettono di personalizzare rapidamente le impostazioni tramite tastiera e mouse

Prestazioni, esperienza e prezzo dei nuovi occhiali da gaming ASUS e XREAL

Grazie al processore spaziale XREAL X1, gli occhiali supportano nativamente il tracciamento "3DoF", consentendo di mantenere lo schermo ancorato in una posizione fissa oppure di seguirne i movimenti in modo naturale. Inoltre, è disponibile una conversione istantanea da contenuti 2D a 3D, studiata per aumentare il senso di profondità durante il gioco.

L'esperienza viene completata da lenti elettrocromiche intelligenti, che regolano automaticamente la trasparenza in base all'utilizzo, e da un comparto audio sviluppato con tecnologia Bose per offrire un suono tridimensionale ricco di dettagli. ASUS ROG XREAL R1 arriveranno sul mercato italiano nella seconda metà di giugno al prezzo consigliato di 849€.

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