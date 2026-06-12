ASUS esagera al Computex 2026: potenza e display ovunque nei nuovi prodotti ROG

C'è stato un tempo in cui assemblare un PC era una questione di puro pragmatismo: si calcolavano i watt, si guardavano i frame per secondo e si cercava di nascondere il groviglio di cavi grigi dentro un case rigorosamente beige. Quel tempo, fortunatamente, è finito da un pezzo. Oggi l'hardware di fascia alta è diventato quasi una forma d'arte, un'estensione della propria personalità e, ammettiamolo, un palcoscenico per l'ingegneria più estrema. Al Computex 2026, in occasione del ventesimo anniversario del brand, ASUS ha deciso di ricordare a tutti perché ROG si trova al vertice di questo mondo. E ha scelto di farlo in modo coerente con la sua storia: rifiutando la via della moderazione. Mentre il resto dell'industria tech spesso si rifugia in una prudente ottimizzazione, la linea Edition 20 presentata a Taipei dimostra che c'è sempre spazio per la meraviglia visiva e la potenza fuori scala. ASUS ha celebrato i 20 anni di ROG in grande stile con un party a tema, dentro il centro commerciale Skytrend di Taipei, a Taiwan Tra schede madri che integrano più schermi di un ufficio e schede grafiche pronte a ridefinire il concetto stesso di sfarzo tecnologico, l'obiettivo di ASUS è chiaro: non creare prodotti per tutti, ma dare vita a un ecosistema per chi concepisce il gaming come qualcosa che rifiuta categoricamente di passare inosservato.

L'estetica dell'eccesso: perché una scheda madre oggi ha bisogno di due display Fino a qualche anno fa, l'inserimento di un piccolo schermo OLED da un pollice sul blocco di un dissipatore a liquido veniva accolto come un lusso esotico. Oggi, ASUS ROG risponde a quel ricordo espandendo la superficie visiva direttamente sul cuore del PC. La nuova ROG Crosshair X870E Edition 20 non è semplicemente una scheda madre top di gamma; è una dichiarazione di indipendenza dal minimalismo, grazie all'integrazione di un doppio display AMOLED da 6,67 pollici. Ma a cosa servono due schermi di queste dimensioni all'interno del case? La scheda madre ROG Crosshair X870E Edition 20 La risposta sta nell'anima del PC building moderno, anch'essa doppia: controllo totale ed estetica pura. Il primo pannello è quindi uno strumento di diagnostica avanzato, che permette di monitorare temperature, frequenze e tensioni in tempo reale senza dover sovrapporre scomodi widget sullo schermo principale mentre si gioca. Il secondo è dedicato interamente alla personalizzazione visiva, trasformando la scheda madre in una tela digitale capace di riprodurre animazioni, artwork o il logo del proprio team. A presentare gli annunci, Ned Luke, il Michael di GTA V Questo ecosistema visivo trova il suo naturale completamento nella ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. La nuova regina delle schede grafiche non si limita a impressionare per le dimensioni del dissipatore, ma cattura lo sguardo attraverso un display AMOLED curvo con effetti 3D integrato nella scocca. Accoppiato a un backplate in vetro trasparente che lascia intravedere l'ingegneria interna e il sistema di raffreddamento a metallo liquido, la scheda rompe definitivamente i confini tra hardware e oggetto d'arte. E l'ironia di chi si chiede se "tutti questi schermi siano davvero necessari" svanisce nel momento in cui si osserva la build assemblata e sincronizzata tramite Aura Sync. E se pensavate che un display 3D sulla scheda video fosse il picco del divismo tecnologico, ASUS ha deciso di ridefinire il concetto di "flex" sulla scrivania presentando una versione speciale della sua tastiera ammiraglia, la ROG Azoth Extreme Edition 20, rifinita in oro massiccio. Un oggetto che flirta apertamente con il collezionismo di lusso più che con le necessità di un giocatore di FPS, ma che incarna alla perfezione lo spirito di questo Computex: un pezzo da esposizione nato per stupire e per dimostrare che, per il ventesimo anniversario del brand, non esistono barriere di prezzo o di materiali.

Potenza senza compromessi: i muscoli della serie "Edition 20" Se l'occhio vuole la sua parte e i display AMOLED appagano la vista, il cuore di ogni appassionato batte inevitabilmente per la potenza bruta. E quando si parla di spingere le prestazioni oltre i limiti noti, la gestione dell'energia diventa la sfida ingegneristica più affascinante. Al Computex 2026, ASUS ROG ha affrontato l'argomento sollevando il velo su una configurazione progettata per non scendere a nessun tipo di compromesso. La GPU ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 La ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 è ancora una volta il fulcro di questa filosofia. Capace di assorbire fino a 800W di potenza nei momenti di massimo carico, questa GPU richiede un'architettura di supporto impeccabile. Per gestire un simile flusso di energia senza rinunciare alla pulizia estetica del cabinet, ASUS ha introdotto un sistema a doppio input tramite l'adattatore GC-HPWR. Non si tratta solo di far girare i giochi del futuro alla massima risoluzione possibile, ma di garantire che la scheda operi in totale stabilità grazie al raffreddamento a metallo liquido e a ben quattro ventole progettate per ridisegnare i flussi d'aria. Ed è proprio per sostenere mostri di potenza come la nuova 5090 Astral che nasce un altro titano della fiera: il ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20. Un alimentatore da 3.000 Watt potrebbe far sorridere chi pensa al PC gaming in modo tradizionale, ma la visione di ROG guarda chiaramente più avanti. Tra la convergenza sempre più netta con i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale locale e la richiesta di linee di corrente infinitamente stabili da parte dei modder, il nuovo Thor è una vera dimostrazione di forza. ASUS ROG Xbox Ally X20 è ufficiale: edizione speciale con display OLED da 7,4", design traslucido, dettagli in oro e un super bundle La certificazione Titanium III assicura che l'efficienza sia massima a qualsiasi livello di carico, riducendo gli sprechi energetici al minimo e mantenendo il sistema fresco e silenzioso. Inoltre, anche qui il display OLED esterno per il monitoraggio dei consumi in tempo reale trasforma un componente storicamente "nascosto" in un ulteriore centro di controllo interattivo.

Velocità pura: il re degli esport è a 540Hz Tutta la potenza di calcolo di una RTX 5090 e la stabilità di una scheda madre di livello superiore rimarrebbero però confinate all'interno dello chassis senza una finestra adeguata sul mondo virtuale. Nel gaming competitivo, dove i millisecondi tracciano il confine tra la vittoria e la sconfitta, il monitor non è un semplice accessorio, ma il prolungamento dei riflessi del giocatore. Ed è qui che ASUS ROG ha calato un altro asso che ridefinisce gli standard di fluidità: il nuovo monitor ROG Tandem WOLED da 540Hz, modello Swift OLED PG27AQWP-GR EDITION 20. Il monitor ROG Swift OLED PG27AQWP-GR EDITION 20 Il vero fiore all'occhiello di questo display è l'architettura Tandem WOLED di LG Display. Questa tecnologia, come ormai sappiamo bene, sovrappone due strati di pixel OLED per lavorare in sinergia. I vantaggi pratici per l'utente sono noti. Una luminosità aumentata del 15%, che regala un HDR vibrante e un contrasto eccezionale anche in stanze molto illuminate; e una longevità del pannello estesa del 60%, che promette di disinnescare quasi del tutto la storica preoccupazione del burn-in (lo stampaggio delle immagini statiche), tipica degli schermi OLED tradizionali. Dettaglio dei pixel del pannello WOLED Tandem prodotto da LG Il pannello non si accontenta comunque di avere il massimo della fluidità ma, ancora una volta, si mostra con un design aggressivo, in linea con il resto della serie.

Vent'anni passati a dettare le regole Guardando l'intera line-up presentata al Computex 2026, emerge chiaramente come l'obiettivo di ASUS ROG non sia quello di rincorrere il mercato di massa, quanto piuttosto quello di esplorare i confini di ciò che è tecnicamente realizzabile oggi. Questa filosofia dell'eccesso ragionato non si limita alle mastodontiche configurazioni desktop, ma si riflette con la stessa precisione anche nel settore che si sta prendendo sempre più spazio nel mercato gaming degli ultimi anni: quello dei PC handheld. Il momento dell'annuncio di ROG Xbox Ally X20 durante la presentazione di Taipei La dimostrazione perfetta di questo approccio è la nuova ROG Xbox Ally X20, un dispositivo che va ben oltre il concetto di semplice edizione celebrativa per i vent'anni del brand. ASUS ha ridisegnato l'handheld dalle fondamenta, inserendo per la prima volta un pannello OLED da 7,4 pollici capace di offrire neri assoluti e una luminosità di picco impressionante da ben 1400 nits, risolvendo uno dei limiti storici del gaming all'aperto. Sotto una scocca trasparente dal sapore squisitamente retro-tech, pulsa il SoC AMD Ryzen AI Z2 Extreme, supportato da 24 GB di RAM ad altissima velocità e da un sistema di dissipazione termica completamente riprogettato per evitare i colli di bottiglia dovuti alle temperature. Il bundle ROG Xbox Ally X20 e ROG XREAL R1 Anche l'ergonomia ha subìto un aggiornamento importante: i nuovi joystick TMR anti-drift promettono di azzerare i problemi di usura, mentre il D-Pad trasformabile a otto vie offre una precisione superiore nei titoli che richiedono input netti. La vera scommessa sul futuro, tuttavia, sta nel bundle di lancio, che includerà gli occhiali AR ROG XREAL R1. Questa accoppiata permette di proiettare uno schermo virtuale da 171 pollici a 240Hz, trasformando la console portatile in una vera e propria postazione cinematografica mobile. Al momento, ASUS non ha comunicato dettagli ufficiali su prezzi e data di uscita per la ROG Xbox Ally X20, né per i giganti da scrivania come la RTX 5090 Astral o la scheda madre Crosshair. +1 Tirando le somme, l'ecosistema ROG del 2026 si conferma un grande laboratorio ingegneristico. Prodotti del genere, con requisiti energetici monstre, display ovunque e soluzioni ottiche avanzate, avranno inevitabilmente un posizionamento di prezzo elitario. Ma per chi cerca l'avanguardia tecnologica pura e vuole un hardware che rifiuti categoricamente di passare inosservato, ASUS ha tracciato una rotta molto chiara. Continueremo a monitorare i canali ufficiali per capire quando (e a quale costo) questi gioielli arriveranno sul mercato.