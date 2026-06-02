Il nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword annuncia la data d'uscita

Onimusha: Way of the Sword uscirà il 25 settembre 2026. L'annuncio della data d'uscita è arrivato con un nuovo trailer pubblicato in occasione dello State of Play di questa sera.

Preparatevi a immergervi in un'avventura intrisa di sangue e acciaio, dove ogni scontro mette alla prova la vostra abilità con la spada. Attraverserete le strade di Kyoto, l'antica capitale del Giappone durante il periodo Edo, ormai soffocata da inquietanti nubi di miasma che nascondono oscuri segreti.

Tra misteri, insidie e complotti, vi troverete ad affrontare i Genma, terrificanti creature provenienti dall'oltretomba che minacciano il mondo dei vivi. Al centro della vicenda c'è un samurai che brandisce il Guanto Oni, un potente artefatto mistico capace di conferire la forza necessaria per abbattere questi mostri.

Seguendo il suo cammino, assisterete a battaglie feroci e sanguinose mentre il guerriero cerca una risposta alle proprie domande e una ragione per continuare a combattere. Ma quale sarà il destino che lo attende al termine del suo viaggio?