La data di uscita di Onimusha: Way of the Sword è stata anticipata

Di conseguenza, vari editori e sviluppatori hanno preferito spostare la propria data di uscita : ora è il turno di Capcom e Onimusha: Way of the Sword .

Lo diciamo da un po', ma settembre si prospetta un periodo veramente intenso in termini di pubblicazioni. Tantissimi giochi hanno optato per quel mese nel tentativo di evitare GTA 6, ma hanno finito per farsi concorrenza l'uno con l'altro.

La nuova data di uscita di Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword sarà disponibile a partire dal 4 settembre 2026, mentre in precedenza era previsto per il 25 settembre. Sono quindi tre settimane di anticipo e riducono l'attesa per il gioco.

Il gioco d'azione di Capcom doveva precedentemente lottare con Silent Hill: Townfall e Control Resonant, entrambi previsti per il 24 settembre. Ora, il suo rivale è diventato The Blood of Dawnwalker, previsto per il 3 settembre. Chiaramente, affrontare una nuova IP invece di due già note è un po' più semplice. Inoltre, a inizio mese molti giocatori saranno ancora in cerca di un gioco mentre verso fine mese potrebbero ritrovarsi sovraccarichi e decidere di rimandare alcuni acquisti.

È inoltre curioso che pochi giorni fa Capcom abbia dichiarato che "non può tirarsi indietro" dopo aver deciso il periodo di uscita del gioco, ma ora ha comunque fatto un passetto indietro.