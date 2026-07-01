Metroid Ravenous appare brevemente online: è il prossimo gioco 2D della serie di Nintendo?

Metroid è una delle tante serie amate di Nintendo e lo scorso anno è arrivato - dopo lunghissima attesa - Metroid Prime 4: Beyond, che non ha convinto del tutto il pubblico mondiale.

Il riferimento a Metroid Ravenous

Il gioco è apparso nel sistema online del Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza del Brasile. La pagina è stata messa offline molto rapidamente, ma ovviamente qualcuno è riuscito a scattare uno screenshot prima che ciò accadesse. Potete vedere qui sotto la pagina in questione.

La pagina che svela Metroid Ravenous

Il sito non segnala alcuna informazione utile sul videogioco, se non che il 2026 è l'anno di produzione del gioco. Se dovessimo speculare, riterremmo credibile che si tratti di un gioco 2D della serie, considerando che il più recente è Metroid Dread del 2021 per Nintendo Switch, realizzato da MercurySteam.

Non sappiamo chi potrebbe essere dietro Metroid Ravenous, in quanto come autore è segnato solo Nintendo of America. Un ritorno di MercurySteam è possibile, visto che si era occupato anche di Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS e chiaramente oramai è a proprio agio con l'IP.

Non ci resta che attendere novità ufficiali e ricordare che per ora tutto questo è un rumor e non possiamo sapere se il gioco sia reale o se sia frutto di una strana allucinazione del Ministero brasiliano. In attesa di novità, vi lasciamo alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.