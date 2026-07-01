Metroid Ravenous appare brevemente online: è il prossimo gioco 2D della serie di Nintendo?

Metroid è una delle tante serie amate di Nintendo e lo scorso anno è arrivato - dopo lunghissima attesa - Metroid Prime 4: Beyond, che non ha convinto del tutto il pubblico mondiale.
Ora, la grande N potrebbe avere una seconda occasione, visto che è apparso in rete un titolo ancora non annunciato: Metroid Ravenous.
Il riferimento a Metroid Ravenous
Il gioco è apparso nel sistema online del Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza del Brasile. La pagina è stata messa offline molto rapidamente, ma ovviamente qualcuno è riuscito a scattare uno screenshot prima che ciò accadesse. Potete vedere qui sotto la pagina in questione.
Il sito non segnala alcuna informazione utile sul videogioco, se non che il 2026 è l'anno di produzione del gioco. Se dovessimo speculare, riterremmo credibile che si tratti di un gioco 2D della serie, considerando che il più recente è Metroid Dread del 2021 per Nintendo Switch, realizzato da MercurySteam.
Non sappiamo chi potrebbe essere dietro Metroid Ravenous, in quanto come autore è segnato solo Nintendo of America. Un ritorno di MercurySteam è possibile, visto che si era occupato anche di Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS e chiaramente oramai è a proprio agio con l'IP.
Non ci resta che attendere novità ufficiali e ricordare che per ora tutto questo è un rumor e non possiamo sapere se il gioco sia reale o se sia frutto di una strana allucinazione del Ministero brasiliano. In attesa di novità, vi lasciamo alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.
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