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Un altro remake di The Legend of Zelda sarebbe in arrivo oltre a Ocarina of Time: vediamo quale

Come ben sappiamo, Ocarina of Time tornerà in formato remake su Nintendo Switch 2. Non sarà però l'unico gioco della serie di The Legend of Zelda a ottenere un rifacimento, secondo un nuovo rumor.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/07/2026
zelda che piange

Al più recente Nintendo Direct, Nintendo ha svelato al mondo il chiacchierato remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Abbiamo visto molto poco del gioco, ma sappiamo che è previsto per Nintendo Switch 2.

Secondo una nuova voce, però, questo è solo l'inizio per Nintendo che avrebbe già pianificato un remake di un altro amato titolo della serie. Il gioco in questione sarebbe Twilight Princess (2001, Game Cube e Wii).

Il rumor sul prossimo remake di The Legend of Zelda

"Non avevo sentito nulla su Zelda: Twilight Princess fino a non molto tempo fa, ma sembra che una nuova versione potrebbe arrivare a un certo punto", ha detto il noto leaker Nash Weedle durante un episodio del podcast Partida Zero.

"Avevo già commentato qualche tempo fa che non mi aspettavo né Wind Waker né Twilight Princess se non avessero potuto incorporarvi qualcosa in più, e ora con Switch 2 è possibile. Per Twilight Princess mi sono arrivati rumor piuttosto forti, ma per Wind Waker sembra che sia stato lasciato nel limbo".

Shigeru Miyamoto decise che i dungeon di Zelda non erano molto divertenti mentre creava Ocarina of Time Shigeru Miyamoto decise che i dungeon di Zelda non erano molto divertenti mentre creava Ocarina of Time

Ovviamente quanto segnalato è per ora solo un rumor, nulla di più. Probabilmente, anche se tutto questo fosse vero, dovremo attendere almeno il prossimo anno prima di un annuncio ufficiale, visto che Nintendo non vorrà distrarre i giocatori dal remake di Ocarina of Time, per ora previsto per un generico 2026.

Ricordiamo anche che il remake di Zelda: Ocarina of Time spunta per la prima volta tra i giochi più attesi in Giappone.

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