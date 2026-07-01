Un altro remake di The Legend of Zelda sarebbe in arrivo oltre a Ocarina of Time: vediamo quale

Al più recente Nintendo Direct, Nintendo ha svelato al mondo il chiacchierato remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Abbiamo visto molto poco del gioco, ma sappiamo che è previsto per Nintendo Switch 2.

Secondo una nuova voce, però, questo è solo l'inizio per Nintendo che avrebbe già pianificato un remake di un altro amato titolo della serie. Il gioco in questione sarebbe Twilight Princess (2001, Game Cube e Wii).