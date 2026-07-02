3

Xbox starebbe lavorando a un modo per digitalizzare i giochi su disco: emergono nuove informazioni

The Verge ha condiviso un nuovo report su come funzionerebbe la digitalizzazione dei videogiochi di Xbox: ecco quanto è stato segnalato dalla testata.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/07/2026
Xbox Series S

Già lo scorso mese, tramite un report di Jez Corden di Windows Central, erano emersi i primi dettagli su una nuova iniziativa che sarebbe in sviluppo presso Xbox: la creazione di un modo per digitalizzare i propri giochi su disco.

Ora, un report di The Verge svela nuove informazioni. Vediamo quanto è stato segnalato.

Come funzionerebbe la digitalizzazione dei giochi Xbox

Prima di tutto, viene riportato che la funzionalità "da disco a digitale" è in versione di prova da maggio e funzionerebbe in questo modo: si inserisce il disco, si gioca e si ottiene una specifica copia digitale del videogioco. Fintanto che si è collegati al proprio account Microsoft sulla propria Xbox, si ha un "diritto digitale" per il gioco collegato a uno specifico disco.

Al tempo stesso, però, potresti comunque prestare il gioco a un amico o rivenderlo come usato, in quanto la licenza digitale sarebbe in grado di spostarsi da un account Microsoft all'altro e da un profilo Xbox all'altro. Non sarebbe però possibile prestare il gioco e continuare a giocare su più di una piattaforma. In breve, è esattamente come usare un disco: se non ce l'hai perché l'hai prestato, non puoi avviare il gioco.

Ci sono altri cavilli però: secondo The Verge, solo i giochi Xbox One e Xbox Series X sarebbero compatibili con questa funzionalità, quindi non sarebbe possibile digitalizzare i giochi Xbox 360 e quelli dell'originale Xbox. Inoltre, non tutti i giochi Xbox One funzioneranno, in quanto "tutto dipende da come e quando i dischi sono stati prodotti e potrebbero non avere le funzioni necessarie per questo programma".

Xbox Helix non avrebbe un lettore ottico, secondo un nuovo report Xbox Helix non avrebbe un lettore ottico, secondo un nuovo report

Questa digitalizzazione dei dischi pare utile in un solo caso: se Xbox Helix, la prossima generazione di Microsoft, non dovesse avere un lettore ottico, questo sistema permetterebbe di trasformare (parte) della propria libreria fisica in formato digitale, associarla al proprio account e usarla anche su Helix, fintanto che non si rivendono i dischi o non li si presta.

Ovviamente per ora sono solo rumor e speculazioni. Secondo The Verge, Microsoft non ha ancora deciso se mettere un lettore ottico in Helix, mentre Windows Central ritiene che non ci sarà.

Considerando che i giochi per PlayStation non usciranno più su disco dal 2028 e che si prospetta un futuro completamente digitale, sarebbe comodo se anche Sony permettesse di trasformare i propri giochi su disco in titoli digitali, così da non perdere la propria libreria fisica col passaggio a una PS6 che potrebbe non avere un lettore ottico.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Microsoft
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox starebbe lavorando a un modo per digitalizzare i giochi su disco: emergono nuove informazioni