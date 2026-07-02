Xbox starebbe lavorando a un modo per digitalizzare i giochi su disco: emergono nuove informazioni

Già lo scorso mese, tramite un report di Jez Corden di Windows Central, erano emersi i primi dettagli su una nuova iniziativa che sarebbe in sviluppo presso Xbox : la creazione di un modo per digitalizzare i propri giochi su disco .

Come funzionerebbe la digitalizzazione dei giochi Xbox

Prima di tutto, viene riportato che la funzionalità "da disco a digitale" è in versione di prova da maggio e funzionerebbe in questo modo: si inserisce il disco, si gioca e si ottiene una specifica copia digitale del videogioco. Fintanto che si è collegati al proprio account Microsoft sulla propria Xbox, si ha un "diritto digitale" per il gioco collegato a uno specifico disco.

Al tempo stesso, però, potresti comunque prestare il gioco a un amico o rivenderlo come usato, in quanto la licenza digitale sarebbe in grado di spostarsi da un account Microsoft all'altro e da un profilo Xbox all'altro. Non sarebbe però possibile prestare il gioco e continuare a giocare su più di una piattaforma. In breve, è esattamente come usare un disco: se non ce l'hai perché l'hai prestato, non puoi avviare il gioco.

Ci sono altri cavilli però: secondo The Verge, solo i giochi Xbox One e Xbox Series X sarebbero compatibili con questa funzionalità, quindi non sarebbe possibile digitalizzare i giochi Xbox 360 e quelli dell'originale Xbox. Inoltre, non tutti i giochi Xbox One funzioneranno, in quanto "tutto dipende da come e quando i dischi sono stati prodotti e potrebbero non avere le funzioni necessarie per questo programma".

Questa digitalizzazione dei dischi pare utile in un solo caso: se Xbox Helix, la prossima generazione di Microsoft, non dovesse avere un lettore ottico, questo sistema permetterebbe di trasformare (parte) della propria libreria fisica in formato digitale, associarla al proprio account e usarla anche su Helix, fintanto che non si rivendono i dischi o non li si presta.

Ovviamente per ora sono solo rumor e speculazioni. Secondo The Verge, Microsoft non ha ancora deciso se mettere un lettore ottico in Helix, mentre Windows Central ritiene che non ci sarà.

Considerando che i giochi per PlayStation non usciranno più su disco dal 2028 e che si prospetta un futuro completamente digitale, sarebbe comodo se anche Sony permettesse di trasformare i propri giochi su disco in titoli digitali, così da non perdere la propria libreria fisica col passaggio a una PS6 che potrebbe non avere un lettore ottico.