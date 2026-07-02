Ubisoft assume l'ex presidente di 2K Games per lavorare su Tom Clancy

Ubisoft sta proseguendo nella propria ristrutturazione interna e ora ha scelto un nuovo general manager per la divisione Creative House 2: si tratta di Christoph Hartmann, ovvero il co-fondatore ed ex presidente di 2K Games.
Hartmann si occuperà dei franchise basati su Tom Clancy, come The Division, Ghost Recon e Splinter Cell. L'ex 2K ha una carriera notevole alle spalle, avendo gestito franchise come Borderlands, Bioshock e Mafia.
I commenti di Ubisoft e di Hartmann
Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha dichiarato: "Christoph è esattamente il tipo di leader di cui avevamo bisogno per Creative House 2 - un videogiocatore appassionato con una comprovata capacità di tirare fuori il meglio dai team creativi e costruire franchise che durano nel tempo."
Hartmann ha invece affermato: "I talentuosi team di March of Giants, Massive, Ubisoft Montreal, Ubisoft Paris e Ubisoft Toronto hanno sempre saputo come creare mondi in cui i giocatori possano perdersi. Con Creative House 2, stiamo dando loro la struttura, il supporto e la visione per spingersi oltre, per costruire quel tipo di esperienze intense e indimenticabili che ricordano ai giocatori perché si sono innamorati dei videogiochi fin dall'inizio. I grandi giochi sono sempre stati questo, ed è proprio questo che vogliamo realizzare."
Sono tempi movimentati presso la compagnia francese, che sta anche affrontando lo sciopero a Ubisoft Barcellona contro i licenziamenti: a rischio 51 dipendenti.
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