Ubisoft assume l'ex presidente di 2K Games per lavorare su Tom Clancy

Ubisoft sta proseguendo nella propria ristrutturazione interna e ora ha scelto un nuovo general manager per la divisione Creative House 2: si tratta di Christoph Hartmann, ovvero il co-fondatore ed ex presidente di 2K Games.

Hartmann si occuperà dei franchise basati su Tom Clancy, come The Division, Ghost Recon e Splinter Cell. L'ex 2K ha una carriera notevole alle spalle, avendo gestito franchise come Borderlands, Bioshock e Mafia.