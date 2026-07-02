Assassin's Creed Black Flag Resynced è verificato, giocabile o non supportato su Steam Deck? Ubisoft risponde

Assassin's Creed Black Flag Resynced è in arrivo il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se lo comprate su Steam, ovviamente, potrete anche giocarci tramite Steam Deck , ma qual è la condizione del gioco sulla console portatile di Valve?

Lo stato di Assassin's Creed Black Flag Resynced su Steam Deck

Assassin's Creed Black Flag Resynced è ufficialmente categorizzato come "Verificato su Steam Deck", ovvero il gioco dovrebbe funzionare perfettamente senza bisogno di accorgimenti da parte dell'utente. Ovviamente dovremo attendere l'uscita per vedere la qualità del gioco sulla piattaforma portatile, ma è una buona notizia per i fan.

Ricordiamo che Steam Deck ha quattro possibili condizioni per i giochi:

Verificato: il gioco funziona perfettamente

Giocabile: il gioco si avvia ma potrebbe aver bisogno di alcune modifiche manuali per un'esperienza ottimale

Non supportato: il gioco non funziona su Steam Deck (pensiamo a tutti i giochi unicamente VR)

Sconosciuto: non ci sono informazioni ufficiali al riguardo (spesso i vecchi giochi retro rientrano in questa categoria)

Ubisoft dichiara anche: "Ci siamo dati da fare affinché il vostro viaggio nei Caraibi insieme a Edward non perda di qualità ovunque e su qualunque piattaforma decidiate di compierlo. Non solo il gioco si presenta e funziona benissimo su Steam Deck, ma i nostri sviluppatori hanno lavorato sodo su funzionalità quali il raytracing su tutte le piattaforme, un clima dinamico fantastico visivamente e non solo, e dei Caraibi ricostruiti completamente da zero avendo in mente le piattaforme moderne."

La compagnia ha anche svelato che i combattimenti di Assassin's Creed Black Flag Resynced sono basati su Shadows, ma richiedono più abilità.