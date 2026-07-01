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I combattimenti di Assassin's Creed Black Flag Resynced sono basati su Shadows, ma richiedono più abilità

Assassin's Creed Black Flag Resynced è una versione reimmaginata del quarto capitolo numerato della serie e propone un nuovo tipo di sistema di combattimento, che parte da Shadows.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/07/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Assassin's Creed Black Flag Resynced mira a cambiare il gioco originale (Assassin's Creed IV: Black Flag) sotto vari punti di vista, ma soprattutto nel combattimento.

Secondo quanto raccontato da Ubisoft ai microfoni di GamesRadar, il sistema di combattimento di Assassin's Creed Black Flag Resynced è basato su quello di Shadows, ma sarà maggiormente fondato sull'abilità dei giocatori.

Le parole dei Ubisoft su Assassin's Creed Black Flag Resynced

Il tech director Jussi Markkanen ha dichiarato: "Abbiamo modernizzato il combattimento per renderlo più basato sulle hitbox, come tendono a essere i giochi di combattimento moderni, e un po' più reattivo. Quindi, Edward può ancora usare le lame celate, ma come azione di abbattimento nel combattimento, rendendo il combattimento più fluido".

"Ora abbiamo un sistema di parata, quindi devi calcolare il tempo delle tue parate, ma si tratta di movimento libero e hitbox, quindi è ancora basato sulla fisica e costruito sopra il sistema di combattimento che avevamo su Shadows. Ma invece di fare quello che ha fatto Shadows con i combattimenti basati sull'albero delle abilità o in stile GDR, siamo andati più verso combattimenti orientati all'azione", ha detto Markkanen.

Le modalità grafiche di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5, PS5 Pro e Xbox Le modalità grafiche di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5, PS5 Pro e Xbox

Il director chiude affermando che il combattimento è "basato sull'abilità", ovvero tutto dipende dalle capacità e dalle decisioni dei giocatori. "Come ti muovi? Come ti posizioni? Come usi gli strumenti che hai a disposizione?". Per sapere se effettivamente le scelte di Ubisoft siano state le migliori, dovremo attendere il 9 luglio, quando Assassin's Creed Black Flag Resynced arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Ricordiamo infine che sono stati svelati i trofei di Assassin's Creed Black Flag Resynced: sono tutti offline e non conta la difficoltà.

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