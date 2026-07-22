Volete un po' di sconto su Assassin's Creed: Black Flag Resynced? Ecco la gift card che fa per voi

Ormai è una buona abitudine: le ricariche per PlayStation Store in vari tagli possono essere acquistate con uno sconto netto del 5%. Trattandosi di un buono, le gift card non sono soggette all'applicazione dell'IVA al momento dell'emissione e della vendita iniziale. La cifra esposta a schermo corrisponde quindi esattamente alla spesa totale e definitiva da saldare nel carrello, garantendo un risparmio netto su qualsiasi importo. E siccome buona parte dei giochi costano 60€, oggi vi proponiamo proprio la ricarica in questo taglio, che si può acquistare a 56,99€. Potete assicurarvi il codice da riscattare cliccando sul box informativo posizionato in alto oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto.