Volete un po' di sconto su Assassin's Creed: Black Flag Resynced? Ecco la gift card che fa per voi

Ormai è una buona abitudine: le ricariche per PlayStation Store in vari tagli possono essere acquistate con uno sconto netto del 5%. Trattandosi di un buono, le gift card non sono soggette all'applicazione dell'IVA al momento dell'emissione e della vendita iniziale. La cifra esposta a schermo corrisponde quindi esattamente alla spesa totale e definitiva da saldare nel carrello, garantendo un risparmio netto su qualsiasi importo. E siccome buona parte dei giochi costano 60€, oggi vi proponiamo proprio la ricarica in questo taglio, che si può acquistare a 56,99€. Potete assicurarvi il codice da riscattare cliccando sul box informativo posizionato in alto oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto.
Flessibilità totale su tutti i giochi e le novità PS5
Il grande punto di forza di questa soluzione risiede nella sua totale versatilità. Una volta riscattato il codice alfanumerico sulla propria console o da browser web, i 60 euro di credito diventano subito disponibili per acquistare qualsiasi elemento del catalogo. Questo trucco consente di applicare uno sconto indiretto del 5% persino sui titoli a prezzo pieno o sulle uscite più recenti, come il remake Assassin's Creed: Black Flag Resynced, oltre che su abbonamenti al servizio PlayStation Plus, contenuti aggiuntivi e valute di gioco.
Fare scorta di credito a prezzo ridotto prima di fare shopping sul PlayStation Store può però essere ancora più conveniente se volete comprare qualcosa in saldo o un gioco attesissimo in prevendita come GTA VI. Per questo vi lasciamo qui sotto i box anche per gli altri tagli al momento disponibili sul portale. Che ne pensate? Farete qualche acquisto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.