GTA 6, come prenotarlo a prezzo ridotto per PS5 e Xbox grazie a Instant Gaming

Per la versione Ultimate di GTA 6 , per esempio, la gift card Xbox da 100€ costa 92,99€ (sconto del 7,01%), mentre la controparte PlayStation Store si acquista a 94,99€ (sconto del 5,01%). In entrambi i casi le due ricariche coprono perfettamente la cifra richiesta da RockStar. Per l'edizione Standard da 80,00€, su Xbox si possono combinare la carta da 75€ (69,69€) e quella da 5€ (4,69€) per un totale di 74,38€ e un risparmio del 7,02%. Su PS5 la combinazione delle tessere da 60€ (56,99€) e 20€ (18,99€) porta la spesa a 75,98€, bloccando lo sconto al 5,02%. Potete ricaricare il vostro portafoglio virtuale cliccando sui box qui sopra.

Le differenze tra le edizioni in prevendita

La scelta della ricarica dipende naturalmente dalla versione di GTA 6 che si intende prenotare sul proprio account console. La Standard Edition da 80,00€ garantisce l'accesso al gioco completo fin dal giorno dell'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chi invece punta alla Ultimate Edition da 100,00€ troverà nel pacchetto una serie di contenuti extra e bonus digitali, pensati per approfondire sia l'esperienza in singolo sia le modalità collegate. Comporre il proprio prezzo tramite i tagli di credito flessibili permette di ammortizzare il costo di entrambe le varianti prima che il titolo sia effettivamente disponibile sul mercato.

Il mercato dei videogiochi su console applica raramente riduzioni di prezzo dirette sulle prevendite digitali dei publisher più importanti. Per questa ragione, l'acquisto di tessere prepagate rappresenta l'unica alternativa pulita e immediata per garantirsi GTA 6 risparmiando una percentuale fissa sulla spesa complessiva. Una volta riscattato il codice sul proprio profilo PlayStation o Xbox, il saldo viene accreditato immediatamente, pronto per essere convertito nella prevendita ufficiale senza dover attendere la distribuzione fisica del gioco.