In Final Fantasy 7 Revelation ogni personaggio avrà 4 classi differenti: il director Hamaguchi spiega perché

Final Fantasy 7 Revelation , la terza e ultima parte della trilogia di remake, introdurrà un nuovo sistema dedicato ai combattimenti e alla personalizzazione dei personaggi: il FITS (STILE nella versione italiana), acronimo di Function Integrated Tactical Suitwear. Questo sistema permette ai membri del party di accedere ad abilità ed equipaggiamenti specifici di diverse classi, un po' come il Job System di Final Fantasy 3 e 5. Nei materiali mostrati finora, ad esempio, abbiamo visto Cloud in veste di guerriero e Tifa con un outfit da maga.

Le parole di Hamaguchi

"Mi ha fatto rendere conto ancora una volta di quanto sia difficile sviluppare videogiochi al giorno d'oggi. Quando guardi alcuni dei primi Final Fantasy con sistemi di classi, potevi inserirci davvero tantissime cose", ha detto Hamaguchi a GamesRadar+ durante il Final Fantasy 14 Fan Fest di Berlino.

Oggi, prosegue, i giochi sono diventati enormemente più complessi dal punto di vista grafico, e ogni personaggio giocabile del cast di Rebirth richiede animazioni realizzate su misura. Ricreare gli oltre venti Job di Final Fantasy 5 sarebbe irrealistico: anzi, "sarebbe incredibilmente difficile", a meno di lavorare su un "titolo in continua evoluzione" che può aggiungere contenuti "poco alla volta", come accade con un MMO alla Final Fantasy 14.

Nonostante il numero ridotto, Hamaguchi sottolinea che le quattro classi disponibili per ogni personaggio nel complesso offrono comunque un'ampia gamma di opzioni e una notevole profondità strategica.

"Il sistema FITS prevede quattro outfit diversi per ogni personaggio, e ciascuno di questi rappresenta un ruolo ben definito. Alla fine, questo ha aggiunto una grande varietà strategica con cui i giocatori possono confrontarsi, quindi penso che abbia portato a un'aggiunta davvero valida al sistema di combattimento", spiega. "Anche se abbiamo solo quattro FITS, abbiamo molti personaggi, quindi è stato parecchio lavoro."