Final Fantasy 7 Revelation vi farà piangere, dice il doppiatore di Cloud Strife

Cody Christian, doppiatore di Cloud Strife, è convinto che Final Fantasy 7 Revelation vi farà piangere: a suo avviso si tratta dell'episodio più emozionante della trilogia, ed è davvero difficile che vi lasci impassibili.

"C'è così tanta emotività, c'è così tanta vulnerabilità", ha spiegato l'attore. "Ci sono momenti molto intensi nel gioco: se non avete pianto nei primi due capitoli, vi garantisco che singhiozzerete con questo."

Inoltre, ha aggiunto Christian, durante la campagna di Final Fantasy 7 Revelation numerose trame troveranno una conclusione: "Sarà una ricompensa per tutto ciò che è stato costruito fino ad ora."

Il doppiaggio della terza parte del remake firmato Square Enix si è evidentemente già concluso, anche se per l'uscita del gioco bisognerà attendere ancora un po': il lancio è fissato al secondo trimestre del prossimo anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.