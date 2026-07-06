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Final Fantasy 7 Revelation vi farà piangere, dice il doppiatore di Cloud Strife

Cody Christian, doppiatore di Cloud Strife, ha detto che Final Fantasy 7 Revelation è l'episodio più emozionante della trilogia e vi farà piangere, anche se non è successo con Remake e Rebirth.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/07/2026
Cloud Strife in Final Fantasy 7 Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Cody Christian, doppiatore di Cloud Strife, è convinto che Final Fantasy 7 Revelation vi farà piangere: a suo avviso si tratta dell'episodio più emozionante della trilogia, ed è davvero difficile che vi lasci impassibili.

"C'è così tanta emotività, c'è così tanta vulnerabilità", ha spiegato l'attore. "Ci sono momenti molto intensi nel gioco: se non avete pianto nei primi due capitoli, vi garantisco che singhiozzerete con questo."

Inoltre, ha aggiunto Christian, durante la campagna di Final Fantasy 7 Revelation numerose trame troveranno una conclusione: "Sarà una ricompensa per tutto ciò che è stato costruito fino ad ora."

Final Fantasy 7 Revelation sembra avere almeno un'espansione della storia Final Fantasy 7 Revelation sembra avere almeno un'espansione della storia

Il doppiaggio della terza parte del remake firmato Square Enix si è evidentemente già concluso, anche se per l'uscita del gioco bisognerà attendere ancora un po': il lancio è fissato al secondo trimestre del prossimo anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Anche il game director è dello stesso avviso

Alcuni giorni fa il game director di Final Fantasy 7 Revelation ha raccontato di aver già finito il gioco 40 volte e di piangere sempre nello stesso punto, a conferma delle parole del doppiatore di Cloud Strife.

"C'è una scena fondamentale per la storia di Final Fantasy 7 in cui Cloud affronta un momento di introspezione e scopre la propria identità e il modo in cui essa si collega a Zack e Aerith", ha spiegato Hamaguchi in quell'occasione.

"Penso che il modo in cui l'abbiamo rappresentata in Revelation sia riuscito molto bene e non vediamo l'ora che i fan possano vederla."

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