La situazione attuale di Xbox sarebbe dovuta a "una gestione catastrofica da parte di un'azienda guidata da un imbecille"

Microsoft ha annunciato una serie di licenziamenti su vasta scala e altri cambiamenti significativi, che si traducono in un totale di 4.800 tagli in tutta l'azienda, di cui 3.200 concentrati specificamente in Xbox . Cosa ha portato a questa drammatica situazione? Secondo un esperto del settore, la responsabilità sarebbe da attribuire alla "gestione catastrofica" del CEO Satya Nadella .

Coprire l'IA

A offrire questa lettura tagliente è Ed Zitron, autore specializzato nel settore tecnologico e CEO di EZ Primary Research, che ha commentato duramente la gestione di Microsoft che ha portato ai licenziamenti di massa, tirando in ballo Nadella e l'IA come responsabili di tutto.

Asha Sharma, la CEO di Xbox

"Una gestione catastrofica da parte di un'azienda guidata da un imbecille da sub-McKinsey, che assume altri incapaci per spostare denaro e nascondere quanto siano disastrose le sue scommesse sull'intelligenza artificiale. Microsoft è una vergogna per l'industria del software", ha dichiarato.

Zitron è da tempo un critico accesissimo del business dell'intelligenza artificiale, ed era recentemente intervenuto anche su CNBC per esprimere il suo scetticismo: "Una delle più grandi bugie della bolla dell'IA è che Microsoft, Google, Amazon e Meta stanno 'crescendo grazie all'intelligenza artificiale'", ha dichiarato. "In realtà, stanno sfruttando la crescita continua delle loro altre unità di business per coprire i rendimenti modesti generati dall'IA e l'enorme spreco dei loro investimenti in conto capitale, che superano ormai i mille miliardi."

Microsoft, va ricordato, ha investito massicciamente nel settore dell'intelligenza artificiale, e Zitron sembra qui suggerire che alcuni dei problemi alla base dei drastici tagli in Xbox siano in qualche modo collegati proprio alle scommesse dell'azienda sull'IA.

Nella dichiarazione diffusa oggi in merito ai tagli, Microsoft ha spiegato che i licenziamenti sono legati al fatto che il mondo sta cambiando e che l'azienda sta cercando di adattarsi. Microsoft ha inoltre respinto l'ipotesi secondo cui i ruoli eliminati oggi vengano sostituiti dall'intelligenza artificiale, pur ammettendo che "l'IA sta cambiando il modo in cui viene svolto il lavoro".

Gli investitori tendono generalmente a premiare le aziende che tagliano i costi, ma non sembra essere questo il caso di Microsoft: oggi il titolo dell'azienda è in calo. Un trend che si conferma anche nel medio periodo, con le azioni Microsoft in ribasso del 18% da inizio anno e del 22% nell'ultimo anno.