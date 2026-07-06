Il segreto del successo di Capcom? Hideki Kamiya dice di conoscerlo

Hideki Kamiya dice di sapere qual è il segreto del successo di Capcom, l'elemento che consente alla casa giapponese di essere fra i migliori produttori di videogiochi al mondo e di restare virtualmente immune dalle crisi che stanno travolgendo il settore.

"In Capcom non c'è soltanto un enorme numero di persone di talento, ma osservando qualcosa come Pragmata negli ultimi anni ho avuto soprattutto la sensazione che i vertici abbiano mantenuto costantemente un atteggiamento aggressivo verso la creazione di nuove proprietà intellettuali", ha detto il celebre game designer.

Secondo Kamiya, dunque, è questa volontà di investire in nuove idee e nuovi universi narrativi a rappresentare uno dei fattori principali dietro il successo di Capcom: una strategia che non si limita alle IP inedite, ma che sembra aver avuto effetti positivi anche sulle serie storiche.

Naturalmente non tutte le nuove proprietà intellettuali dell'azienda hanno ottenuto lo stesso successo; vedi ad esempio Exoprimal, che non è riuscito a conquistare l'utenza come sperato. Tuttavia, anche in quel caso Capcom ha dimostrato la volontà di sperimentare e investire in nuove idee.