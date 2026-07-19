Un remake di Dino Crisis sarebbe in sviluppo da tempo presso Capcom, secondo un leaker

Da tanto tempo i fan aspettano un ritorno di Dino Crisis, ma nonostante la serie goda ancora di un notevole seguito sembra che Capcom non abbia proprio intenzione di recuperare il franchise in qualche modo, considerando che non è mai emerso nulla di ufficiale su un suo ritorno in qualche forma.

Secondo Team Biohazard, leaker (o gruppo di presunti tali) che in passato ha fornito informazioni anche corrette su questioni riguardanti Capcom , la compagnia starebbe lavorando già da tempo a un remake di Dino Crisis , sebbene non ci sia alcuna prova a sostegno della tesi, per il momento.

Un remake in sviluppo da quasi quattro anni?

In base a quanto riferito da Team Biohazard, sembra che Capcom abbia iniziato i lavori su un remake di Dino Crisis già nel 2022, cosa che renderebbe piuttosto strano il fatto che non sia emerso ancora nulla, in termini di informazioni e materiali.

Un'illustrazione su Dino Crisis

Dino Crisis è rimasto praticamente fermo per oltre vent'anni, dunque un suo recupero da parte di Capcom potrebbe avere senso, nella politica di valorizzazione delle proprietà intellettuali storiche della compagnia, ma al momento non è ancora emerso nulla al riguardo.

È possibile che la casa di Osaka non veda un enorme potenziale nella serie, che in effetti non ha mai raggiunto i livelli di notorietà di Resident Evil, ma un survival horror a base di dinosauri e tecnologia ha sempre un certo fascino.

Risulta un po' difficile credere che Capcom stia lavorando da quasi quattro anni a un remake di Dino Crisis senza che sia ancora stato pubblicato nulla al riguardo, dunque prendiamo la voce di corridoio con le pinze delle grandi occasioni, ma non abbandoniamo la speranza che vi possa essere una qualche punta di verità.

Nel frattempo, l'anno scorso era emerso che Dino Crisis sarebbe stato sul punto di tornare un paio di volte in questi anni, con alcuni progetti in Capcom.