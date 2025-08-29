Dino Crisis sarebbe stato sul punto di tornare un paio di volte in questi anni, con alcuni progetti in Capcom

Questo dimostra, se non altro, che il publisher non ha abbandonato del tutto la serie horror sui dinosauri, che rimane molto richiesta dai fan ed emerge spesso anche nei sondaggi diffusi al pubblico sui franchise più amati e ricercati dagli appassionati.

Rispondendo alle domande di un utente su X, il leaker ha svelato che, in questi ultimi anni, Capcom ha tentato almeno un paio di volte di recuperare la serie Dino Crisis, anche puntando a un remake del primo capitolo , ma in tutti i casi il progetto è stato poi accantonato.

Il ritorno di Dino Crisis è stato tentato almeno due volte , in questi anni, da parte di Capcom , in base a quanto riferito dal noto leaker Musk Golem, sempre molto vicino alle questioni relative alla compagnia di Osaka, ma i progetti sono sempre stati archiviati senza procedere.

Almeno due progetti cancellati

Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio, ma la fonte in questione è risultata corretta su altre informazioni in passato, dunque prendiamo queste affermazioni in considerazione, se non altro come curiosità.



In base a quanto riferito, sembra che il ritorno di Dino Crisis si sia quasi concretizzato almeno in un paio di occasioni: un primo progetto era stato affidato a Capcom Vancouver e un secondo a un team interno non identificato, ma in entrambi i casi lo sviluppo non è proseguito.

Potrebbe non essere facile riproporre Dino Crisis in chiave moderna: l'originale riuscì ad emergere in un periodo in cui i survival horror stavano fiorendo, strutturato in maniera classica con le inquadrature fisse che incrementavano la tensione.

Resta da vedere se un'impostazione moderna potrebbe funzionare con il concept originale, ma se non altro potrebbe esserci ancora l'interesse da parte di Capcom di tentare in qualche modo il ritorno. Il tradermak continua ad essere rinnovato, dunque la speranza permane, resta da vedere cosa potrebbe emergere in futuro.

Nel frattempo, i primi due capitoli sono tornati a disposizione su GOG nella loro forma originale.