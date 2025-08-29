The Witcher 4 sta impegnando oltre metà degli sviluppatori di CD Projekt RED

Oltre la metà degli sviluppatori di CD Projekt RED sta lavorando a The Witcher 4: lo ha rivelato lo studio polacco, mostrando alcuni grafici relativi all'impiego delle sue attuali risorse, composte al momento da 799 persone.

Ebbene, 444 sono impegnate con il nuovo capitolo della serie basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, mentre 116 sviluppatori sono stati assegnati alla realizzazione di Cyberpunk 2. Dopodiché ci sono gli ancora misteriosi progetti Sirius e Hadar, rispettivamente con 51 e 22 persone assegnate.

Il grafico rivela infine 149 sviluppatori di CD Projekt RED che si occupano di "servizi condivisi", ovverosia Unreal Engine 5 e ottimizzazione degli strumenti di sviluppo su tutte le piattaforme, e 17 persone attualmente al lavoro su "altri progetti".

In generale, tutte le squadre hanno visto una crescita del personale derivante dall'assunzione di sessantanove nuovi sviluppatori da parte dello studio, che nel primo semestre del 2025 ha confermato un margine di profitto del 35% su ricavi pari a 121 milioni di dollari.