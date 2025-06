Il gameplay di The Witcher 4 è stato mostrato allo State of Unreal, catturato su PS5

A circa metà del video Ciri e il suo cavallo accedono a una delle città che avremo modo di visitare durante la campagna, che si presenta subito come un centro densamente popolato e ricco di abitanti impegnati nelle attività più disparate.

The Witcher 4 si mostra con un nuovo trailer cinematografico allo State of Unreal

Lo studio polacco ha inoltre utilizzato la tecnologia Nanite in maniera originale , impiegandola per renderizzare il ricco fogliame che caratterizza il grosso dei paesaggi di The Witcher 4: il risultato finale è magnifico e pare che la tecnica sia molto veloce ed efficiente sul piano delle risorse impiegate.

Gli sviluppatori hanno fatto vedere Ciri mentre esplora l'ampio open world del nuovo capitolo a cavallo, spiegando come le animazioni dei due personaggi siano state sincronizzate al fine di restituire un grado di realismo inedito, con un'accurata simulazione dei muscoli.

Il gameplay di The Witcher 4 è stato mostrato da CD Projekt RED durante l'edizione 2025 dello State of Unreal, con quasi dieci minuti di sequenze catturate su PS5 standard , a 60 fps e con ray tracing attivo: davvero notevole.

Sembra davvero fantastico

Per essere un titolo che non uscirà nel 2026, il video di gameplay di The Witcher 4 sembra davvero fantastico e sorprendentemente rifinito: fosse stato il gioco completo, probabilmente nessuno avrebbe avuto da ridire, a maggior ragione considerando che le sequenze sono state catturate su di una PS5.

In chiusura, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno spiegato che anche sul fronte delle animazioni The Witcher 4 rappresenta un'esperienza tecnologicamente innovativa e utilizza strumenti di Unreal Engine 5 molto specifici per dar vita ai suoi tantissimi PNG.

Ci troviamo di fronte all'open world più ambizioso che lo studio abbia mai realizzato, e il filmato lo dimostra in maniera molto chiara, pur limitandosi alle fasi esplorative e ad alcune interazioni: probabilmente i combattimenti li vedremo più avanti.