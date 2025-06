The Witcher 4 si mostra con un nuovo trailer cinematografico allo State of Unreal

In occasione dello State of Unreal, CD Projekt RED ha presentato un nuovo trailer cinematografico di The Witcher 4, che al duplice obiettivo di far venire ancora di più l'acquolina in bocca ai fan della serie che mostrare i muscoli dell'Unreal Engine 5.6, il motore grafico scelto dallo studio polacco per il nuovo gioco con protagonista Ciri e tutti i prossimi progetti futuri.

Il filmato si apre con un nobile e la sua scorta in viaggio su una carrozza, attraversando una bufera di neve. Una serie di scossoni e sobbalzi mette in allerta il gruppo, e a ragione: vengono infatti presi di mira da una terrificante Manticora. Purtroppo, la storia non ha un lieto fine: i passeggeri vengono dilaniati e divorati dal mostro. Tempo dopo, vediamo Ciri mettersi sulle tracce della creatura.