CD Projekt svela nuovi dettagli su The Witcher 4 e sulle sequenze del primo trailer ufficiale

The Witcher 4 è stato presentato per la prima volta ieri con un lungo trailer cinematografico. Nelle ore successive CD Projekt RED ha pubblicato un altro filmato, dove il game director Sebastian Kalemba svela alcuni dettagli inediti sulle sequenze mostrate ai The Game Awards 2024. Chiaramente se non avete visto il video in questione vi suggeriamo di non procedere oltre per non incappare in alcuni spoiler.

Uno dei più interessanti è che la scene del trailer non sono fini a sé stesse, ma in realtà raccontano una delle quest presenti all'interno di The Witcher 4. Ad esempio, apprendiamo che la ragazza che Ciri vuole salvare dal rituale è chiamata Mioni, mentre la creatura che affronta nella grotta si tratta di un Bauki, un mostro che prende ispirazione dalla mitologia serba in grado di fiutare letteralmente la paura delle persone e fare leva sui loro traumi per paralizzarle e trasformarle in facili prede.