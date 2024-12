Hunter x Hunter: Nen x Impact presenta Morel e il suo stile di combattimento con un gameplay trailer

Morel è un hunter espertoe e muscoloso che usa una sorta di pipa gigante come fosse un grosso martello per eseguire degli attacchi podersosi e dall'elevato raggio d'azione, compensati dalla lentezza di esecuzione. Inoltre, può sfruttare il fumo della pipa per colpire dalla distanza e scatenare la sua abilità nen, Deep Purple, che evoca dei fantacci che prendono di mira il nemico.

Hunter x Hunter: Nen x Impact arriva il prossimo anno

Per chi non lo sapesse, Hunter Hunter: Nen x Impact è un picchiaduro attualmente in sviluppo per PS5, Nintendo Switch e PC (Steam) che propone scontri 3v3, dove i giocatori vestono i panni dei personaggi iconici dell'opera, come ad esempio Razor che è stato presentato oggi, ma anche Gon, Killua e Hisoka e tanti altri. Ovviamente non mancherà la possibilità di giocare in solitaria contro l'IA o di sfidare altri utenti in modalità multiplayer in locale e online.

Il gioco non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra, con il lancio previsto durante il 2025. Inizialmente la pubblicazione era in programma entro la fine dell'anno corrente, rinviata per implementare il Rollback Netcode, con la speranza che i fan non dovranno attendere troppo a lungo per giocarci.