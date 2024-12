Final Fantasy 7 Rebirth arriva su PC e il director spiega se dovreste giocare questa versione o quella PS5

Square Enix ha rivelato ai The Game Awards che Final Fantasy 7 Rebirth riceverà finalmente una versione per PC il 23 gennaio . Il gioco è già disponibile su PS5, come sapete, con anche un aggiornamento per PS5 Pro. Se un giocatore stesse decidendo ora di iniziare questo GDR, quale versione dovrebbe scegliere?

Le parole del director di Final Fantasy 7 Rebirth

"Consiglio la versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth", afferma Hamaguchi in un post su Twitter, "per via dell'illuminazione migliorata. Non vedo l'ora che molti appassionati possano provare questo gioco".

Se vi sembra un commento strano, sappiate che non lo è. Per mesi i fan si sono lamentati dell'illuminazione innaturale di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5, angosciati dal fatto che tutte le patch di Square Enix non hanno fatto altro che aggravare il problema.

"Non ho mai visto un'illuminazione peggiore di quella di Rebirth", ha scritto recentemente un giocatore frustrato su Reddit. "Camminando all'esterno sembra che io stia entrando nel Gigaflare di Bahamut [praticamente un attacco atomico] ogni singola volta. Visivamente, questo gioco è incredibilmente deludente".

L'idea quindi è che la versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth abbia un sistema di illuminazione migliore. Certamente dovrete avere un computer da gioco adeguato per supportare la qualità grafica del GDR. Vediamo i requisiti di Final Fantasy 7 Rebirth su PC dai minimi a 4K e 60fps.