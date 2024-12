Parte del cast di Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe essere stato svelato dai fan

In particolare, nel filmato è possibile notare una foto di gruppo (l'immagine qui sotto) appesa a una parete, forse dei possibili bersagli della protagonista. Come notato dall'utente ERASER345. Il personaggio al centro ricorda tremendamente Tony Dalton , l'attore che ha intepretato Lalo Salamanca in Better Call Sauls, lo spin-off di Breaking Bad. Quello sulla sinistra, invece, è stato confermato direttamente da Neil Druckmann di Naughty Dog al New York Times: si tratta di Kumail Nanjali (Eternals) e il suo personaggio si chiama Colin Graves.

Una delle grandi sorprese dei The Game Awards 2024 è stato senza dubbio l'annuncio di Intergalactic: The Heretic Prophet , la nuova esclusiva PS5 in lavorazione presso Naughty Dog. Sappiamo già che la cacciatrice di taglie e protagonista Jordan A. Mun è interpretata dall'attrice Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina, The 100). Non solo, grazie alle scrupolose ricerche di alcuni fan di Naughty Dog forse sono state scoperte le identità di altri membri del cast .

Le altre teorie

Sempre prendendo in esame la foto, l'uomo con la barba sulla destra potrebbe essere interpretato da Stephen A. Chang, l'attore di Jesse in The Last of Us Parte 2. Ci sono pareri discordanti sulla donna bionda con i capelli corti sulla destra, ma i nomi più gettonati sono quelli di Ashley Scott (A testa alta, Trappola in fondo al mare), Kelly Reilly (L'Appartamento spagnolo e sequel) o ancora Jessica Chastain (Interstellar, George & Tammy).

Alcuni dei personaggi presenti nel trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet

Tralasciando Kumail Nanjali e Tony Dalton (la somiglianza è effettivamente notevole), vi suggeriamo chiaramente di prendere con le pinze queste teorie avanzate dai fan, per quanto plausibili. Del resto lo stesso Druckmann ha promesso che Intergalactic: The Heretic Prophet vanterà un "cast stellare". Per saperne di più non ci resta che attendere.