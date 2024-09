Hunter x Hunter: Nen x Impact è stato rinviato al 2025, ma c'è una buona notizia

L'annuncio è arrivato tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del gioco. Guardando il bicchiere mezzo pieno, c'è una buona notizia: la decisione di posticipare il lancio al prossimo anno è stata per dare tempo agli sviluppatori di implementare il Rollback Netcode , un sistema che riduce il lag nei match online e ormai diventato una caratteristica ritenuta essenziale per qualsiasi picchiaduro che si rispetti.

Bushiroad Games e gli sviluppatori di Eighting hanno comunicato il rinvio di Hunter x Hunter: Nen x Impact a un generico 2025 su PS5, Nintendo Switch e PC. In precedenza il gioco era sprovvisto di una data di uscita precisa, con il lancio in programma entro la fine dell'anno corrente.

Le parole degli sviluppatori

"La finestra di lancio di Hunter x Hunter: Nen x Impact è stata modifica rispetto a quella precedentemente annunciata del 2024, per arrivare al 2025", recita il comunicato. "Ci scusiamo sinceramente per i problemi causati da questo ritardo ai giocatori che attendono con ansia l'uscita del gioco. Questo ritardo è dovuto al fatto che saremo in grado di implementare il Rollback Netcode in tempo per la pubblicazione."

Hisoka in Hunter x Hunter: Nen x Impact

"Abbiamo preso questa decisione perché temevamo che i giocatori non sarebbero stati in grado di godersi appieno il gioco in uno stato in cui alcuni giocatori avrebbero avuto problemi con il multiplayer, date le dinamiche dei picchiaduro."

Nel frattempo di ricevere informazioni più precise sulla data di uscita, ecco le nostre impressioni dopo aver provato Hunter x Hunter: Nen x Impact al Tokyo Game Show 2024.