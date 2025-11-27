The Witcher 4 sarà ai The Game Awards 2025? Il co-CEO di CD Projekt ringrazia per la nomination ma...

Il co-amministratore delegato di CD Projekt , Michał Nowakowski, è intervenuto sui social media per gestire le aspettative.

The Witcher 4 è uno dei titoli nominati nella categoria dei Videogiochi più attesi ai The Game Awards 2025 e i fan sperano che questo voglia anche dire che potremo vedere qualcosa del nuovo videogioco di CD Projekt RED.

Cosa ha detto CD Projekt

"Sono molto felice che The Witcher 4 sia stato nominato nella categoria "Gioco più atteso" ai The Game Awards", ha scritto Nowakowski, come potete vedere nel messaggio sui social condiviso qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Grazie a tutti coloro che hanno già votato: il vostro sostegno significa molto per noi. Quest'anno non presenteremo nuovi contenuti al TGA, ma come sempre siamo entusiasti di guardare lo spettacolo e celebrare insieme a tutti voi la grande serata di questo fantastico settore".

Possiamo quindi metterci il cuore in pace: The Witcher 4 non verrà mostrato ai The Game Awards 2025, ma forse ci sarà spazio allo show del 2026, visto che il periodo di uscita previsto dal team è "non prima del 2027". Le oltre 440 persone al lavoro sul gioco (basandoci sui dati condivisi dal più recente report finanziario della compagnia) avranno bisogno di molto tempo per completare lo sviluppo.

Infine, vi segnaliamo che il director di The Witcher 3 dice che per il suo nuovo gioco ha usato l'IA in modo "ragionevole".