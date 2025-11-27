Gli auricolari AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore sono in sconto al minimo storico su Amazon

Su Amazon sono disponibili gli Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 139 € rispetto al prezzo consigliato di 199 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche degli auricolari

In questo caso, lo ricordiamo, si tratta della variante con cancellazione attiva del rumore. Questi auricolari sono ancora più comodi da indossare e restano ben fermi quando ti muovi. Lo stelo è più corto e il profilo è ottimizzato per permetterti di controllare musica e chiamate con un rapido tocco.

Apple AirPods 4

Troviamo il chip H2, l'audio adattivo in grado di bilanciare in tempo reale la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza, offrendo la migliore esperienza in assoluto. Anche la qualità di audio e chiamate è migliorata: adesso la tua voce è isolata mentre il rumore di fondo è ridotto, per una conversazione cristallina.