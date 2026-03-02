Se ami l'universo LEGO ma anche Lo Hobbit, il gioco per PC è disponibile a soli 1,62 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta quindi di uno sconto interessante che ti permetterà di dare un'opportunità a questo gioco. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
È il momento giusto per recuperare LEGO Lo Hobbit: costa solo 1 € su Instant Gaming
Tra le offerte di Instant Gaming troviamo LEGO Lo Hobbit per PC a un prezzo particolarmente vantaggioso. Si tratta dell'avventura ispirata all'omonimo film, in questo caso con i mattoncini LEGO.
