È il momento giusto per recuperare LEGO Lo Hobbit: costa solo 1 € su Instant Gaming

Se ami l'universo LEGO ma anche Lo Hobbit , il gioco per PC è disponibile a soli 1,62 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta quindi di uno sconto interessante che ti permetterà di dare un'opportunità a questo gioco. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura imperfetta

Si tratta di un'avventura epica nella Terra di Mezzo, con gli iconici mattoncini LEGO. Combatterai contro Troll feroci e altri nemici, e combinerai le abilità uniche dei Nani per risolvere enigmi. Esplorerai i luoghi storici della Terra di Mezzo, dalla Contea alla Città dei Goblin e altro ancora. Il gioco è visivamente piacevole e non mancano diverse novità interessanti.

Tuttavia, sono presenti pesanti cali di ritmo ed è incompleto sotto certi versi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, si tratta di un gioco abbastanza interessante ma con diversi punti deboli. Dato che costa poco più di 1 €, è l'occasione perfetta per recuperarlo e dagli un'opportunità.