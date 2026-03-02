0

È il momento giusto per recuperare LEGO Lo Hobbit: costa solo 1 € su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo LEGO Lo Hobbit per PC a un prezzo particolarmente vantaggioso. Si tratta dell'avventura ispirata all'omonimo film, in questo caso con i mattoncini LEGO.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/03/2026
Se ami l'universo LEGO ma anche Lo Hobbit, il gioco per PC è disponibile a soli 1,62 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta quindi di uno sconto interessante che ti permetterà di dare un'opportunità a questo gioco. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura imperfetta

Si tratta di un'avventura epica nella Terra di Mezzo, con gli iconici mattoncini LEGO. Combatterai contro Troll feroci e altri nemici, e combinerai le abilità uniche dei Nani per risolvere enigmi. Esplorerai i luoghi storici della Terra di Mezzo, dalla Contea alla Città dei Goblin e altro ancora. Il gioco è visivamente piacevole e non mancano diverse novità interessanti.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro vede l'arrivo di nuovi set LEGO Batman LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro vede l'arrivo di nuovi set LEGO Batman

Tuttavia, sono presenti pesanti cali di ritmo ed è incompleto sotto certi versi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, si tratta di un gioco abbastanza interessante ma con diversi punti deboli. Dato che costa poco più di 1 €, è l'occasione perfetta per recuperarlo e dagli un'opportunità.

