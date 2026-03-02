Resident Evil Requiem e World of Warcraft: Midnight dominano la classifica inglese

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. Come anticipato da Christopher Dring, Resident Evil Requiem ha conquistato senza difficoltà la vetta.

Come già anticipato dal giornalista di The Game Business, il survival horror di Capcom ha superato le vendite al lancio del remake di Resident Evil 4 e di Village. I dati di GfK, inoltre mostrano che il 54% delle copie è stato acquistato su PS5, il 36% su PC, il 6% su Xbox e il 4% su Nintendo Switch 2.

La percentuale di vendite su Switch 2 può sembrare basse, tuttavia non include nel conteggio il Resident Evil Generational Pack, che contiene le versioni Switch 2 di Requiem, Village e Resident Evil 7. La raccolta è stata conteggiata separatamente, e per un buon motivo, visto che da sola si è piazzata al terzo posto, confermando quanto la serie survival horror di Capcom sia richiesta sulle piattaforme Nintendo.