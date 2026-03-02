Resident Evil Requiem e World of Warcraft: Midnight dominano la classifica inglese

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. Come anticipato da Christopher Dring, Resident Evil Requiem ha conquistato senza difficoltà la vetta.
Come già anticipato dal giornalista di The Game Business, il survival horror di Capcom ha superato le vendite al lancio del remake di Resident Evil 4 e di Village. I dati di GfK, inoltre mostrano che il 54% delle copie è stato acquistato su PS5, il 36% su PC, il 6% su Xbox e il 4% su Nintendo Switch 2.
La percentuale di vendite su Switch 2 può sembrare basse, tuttavia non include nel conteggio il Resident Evil Generational Pack, che contiene le versioni Switch 2 di Requiem, Village e Resident Evil 7. La raccolta è stata conteggiata separatamente, e per un buon motivo, visto che da sola si è piazzata al terzo posto, confermando quanto la serie survival horror di Capcom sia richiesta sulle piattaforme Nintendo.
Benissimo World of Warcraft: Midnight, accoglienza tiepida per il ritorno di Tales of Berseria
Oltre a Requiem e alla raccolta per Switch 2, l'altra grande novità della settimana è World of Warcraft: Midnight, che debutta direttamente in quarta posizione. Decisamente più debole invece l'esordio di Tales of Berseria Remastered, che non va oltre il ventesimo posto.
Di seguito la top 20 inglese dell'ultima settimana:
- Resident Evil Requiem
- Mario Kart World
- Resident Evil Generation Pack
- World of Warcraft: Midnight
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Pokémon Legends: Z-A
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
- Mortal Kombat 1
- Call of Duty: Black Ops 7
- Monster Hunter Wilds
- EA Sports FC 26
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Grand Theft Auto V
- Mario Kart 8 Deluxe
- Donkey Kong Bananza
- Lego City Undercover
- Reanimal
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Tales of Berseria Remastered