Dino Crisis, Devil May Cry o altri: Capcom chiede ai fan quale serie vorrebbero rivedere in futuro

Una parte del sondaggio è specificamente dedicata a Dead Rising, domandando agli utenti quale altro titolo vorrebbero vedere in una nuova versione, tra Dead Rising 2, Off the Record, Dead Rising 3 e Dead Rising 4, oppure un nuovo capitolo della serie.

Capcom ha diffuso un nuovo sondaggio presso alcuni fan nel quale, ancora una volta, ha chiesto quali serie vorrebbero veder tornare nel prossimo futuro tra i numerosi titoli del catalogo del publisher come Dino Crisis, Devil May Cry, Onimusha o altri.

Nomi storici che potrebbero tornare

Particolarmente interessante è però un'altra domanda del sondaggio, che si estende ad altre serie Capcom, domandando quale franchise gli utenti vorrebbero veder tornare nel prossimo futuro.

Tra questi ci sono titoli che molti stanno aspettando da tempo, ma ovviamente non è detto che vi sia effettivamente una volontà di riportarli in auge.

In ogni caso, questa è la lista dei giochi Capcom presi in considerazione dal sondaggio:

Dino Crisis

Lost Planet

Devil May Cry

Power Stone

Resident Evil

Onimusha

Darkstalkers

Okami

Non è la prima volta che Capcom stuzzica gli utenti con sondaggi di questo genere e finora non hanno sempre portato a risultati effettivi sul mercato. Peraltro, già qualche tempo fa si erano tenute le "super elezioni" organizzate da Capcom, che avevano fatto emergere Dino Crisis come titolo più atteso per una possibile remaster o remake, in maniera piuttosto sorprendente.