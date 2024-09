Star Wars Jedi: Survivor su PS4 e Xbox One ha grossi problemi per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi delle versioni per PS4 e Xbox One di Star Wars Jedi: Survivor, notando come i compromessi fatti per portare il gioco sulle console di vecchia generazione sono fin troppo marcati, seppur in misura minore su PS4 Pro e Xbox One X, con alcuni problemi non di poco conto che impattano sull'esperienza nel complesso.

Quello che salta subito all'occhio è la qualità dell'immagine dovuta dalla risoluzione più bassa. PS4 gira con una risoluzione nativa di 720p contro i 1224p della modalità Quality di PS5, causando problemi su alcuni dettagli e la definizione di capelli e barba del protagonista. Su Xbox One si scende a 576p, amplificando ulteriormente questi problemi.

Pessimi anche i tempi di caricamento, che permettono tranquillamente di prendervi una pausa caffe in tutta tranquillità. Ad esempio, se su PS5 bastano 10 secondi per eseguire il caricamento iniziale di Koboh, a PS4 servono oltre 2 minuti. Come se non bastasse, su console old-gen è necessario aspettare anche 10 - 15 secondi per passare da un'ambientazione all'aperto a una all'esterno, come ad esempio il saloon di Pyloon.