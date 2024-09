Final Fantasy 16 su Steam ha superato il record di giocatori contemporanei di FF7 Remake e NieR: Automata

Final Fantasy 16 ha registrato un nuovo picco di utenti connessi contemporaneamente durante lo scorso fine settimana, superando i numeri di Final Fantasy 7 Remake, NieR: Automata e altri giochi pubblicati in passato da Square Enix sulla piattaforma di Valve.

Nello specifico, il gioco ha toccato il tetto dei 27.508 utenti simultanei alle 16:00 di ieri. Per fare un confronto parliamo di numeri superiori rispetto ai record di NieR: Automata (23.908 utenti), Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (11.152) e Final Fantasy 7 Remake (13.803). Quest'ultimo ha fatto effettivamente dei numeri più bassi, venendo per certi versi auto-sabotato dalla scelta di Square Enix di pubblicarlo su Steam con netto ritardo rispetto a Epic Games Store e al poco invitante prezzo di 79,99 euro, ritenuto fuori parametro da molti utenti considerando gli standard odierni. Fortunatamente per Final Fantasy 16 la casa giapponese ha optato per un più ragionevole prezzo di 49,99 euro per la versione base e di 69,99 euro per quella che include le due espansioni post-lancio.