The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in prenotazione su Amazon: l'uscita si avvicina

La data di uscita è il 26 settembre 2024

Che gioco The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Questo nuovo gioco per Nintendo Switch ci mette nei panni della Principessa Zelda, che per la prima volta è assoluta protagonista. La ragazza deve salvare il regno, dopo che Link è stato trasportato in un'altra dimensione. La giovane dispone di poteri unici, una staffa che è in grado di clonare oggetti e nemici così da superare varie sezioni con l'ingegno.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fonde azione, piattaforme e puzzle. Zelda potrà superare certe sezioni in più modi, così da dare il giocatore la possibilità di trovare la propria soluzione, anche in base agli strumenti di cui dispone. Per superare un dirupo, ad esempio, è possibile evocare un nemico volante e usarlo per planare, oppure creare una serie di oggetti per creare un ponte oppure posizionare dei blocchi di acqua e nuotare attraverso di essi.