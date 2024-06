Dino Crisis è il ritorno più desiderato dai fan, si conferma tra i giochi più amati di Capcom

Forse anche in reazione a questo comportamento del publisher, il pubblico sembra essersi concentrato su Dino Crisis all'interno del recente sondaggio, facendolo emergere tra i giochi più amati e come serie più richiesta per un ritorno ufficiale sulle scene.

Nonostante sia stato praticamente abbandonato dalla compagnia dopo l'uscita di Dino Crisis 3 e dello spin-off Dino Stalker , entrambi del 2003, a distanza di oltre 20 anni il titolo rimane tra i più richiesti da parte del pubblico , a questo punto diventando quasi un caso per Capcom, che nel frattempo ha coltivato gran parte delle sue proprietà intellettuali storiche ma ha completamente trascurato questa.

Dino Crisis verrà preso in considerazione per un seguito o un remake?

Come possiamo vedere dai risultati delle Super Elections di Capcom, infatti, il primo Dino Crisis è emerso addirittura come secondo classificato tra i giochi più amati in assoluto.

Dino Crisis, un'immagine dell'originale

Con 10.978 voti, il survival horror a base di dinosauri ha battuto la concorrenza agguerritissima di Resident Evil, Monster Hunter e gli altri, piazzandosi subito dopo Devil May Cry 5, altro vincitore un po' a sorpresa del sondaggio.

Non solo: l'elemento forse più interessante deriva dalla domanda del sondaggio su quale titolo recuperare in forma moderna. Alla richiesta "Di quali serie videoludiche Capcom (inclusi i titoli spin-off) vorresti fosse fatto un seguito o un nuovo titolo?" Gli utenti hanno risposto in massa "Dino Crisis".

La serie Dino Crisis con 80.769 voti ha nettamente battuto il secondo classificato, ovvero la serie Mega Man (63.395 voti) e quella di Devil May Cry (60.371 voti). Sarà sufficiente per spingere Capcom a prendere in considerazione un rilancio di Dino Crisis con un seguito, un remake o un reboot? Staremo a vedere, ma questa volta pare che il messaggio sia giunto forte e chiaro.