I veterani di Elden Ring stanno aiutando i novizi a prepararsi per il DLC Shadow of the Erdtree

L'espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree sta per arrivare e molti sono preoccupati di non riuscirci nemmeno a giocare . Il motivo? I requisiti per accedere ai suoi contenuti non sono proprio una passeggiata di salute, per così dire, visto che viene richiesto di aver eliminato due boss che molti non hanno nemmeno raggiunto: Mohg e Radahn. Per dire, su Steam ben il 60% dei possessori di Elden Ring non ha sconfitto Mohg.

C'è bisogno di eroi

La situazione è abbastanza sentita dalla comunità, che ha deciso di intervenire per favorire la diffusione del DLC. Ossia, l'utente X @sekirodubi ha pubblicato un post in cui ha affermato il bisogno della nascita di un nuovo eroe che aiuti i giocatori ad arrivare al DLC sconfiggendo insieme a loro i due boss di cui sopra, con un richiamo diretto alla leggenda LetMeSoloHer, che nel recente passato ha aiutato migliaia di persone a eliminare Malenia, il boss opzionale del primo capitolo più arduo in assoluto.

Invece di un nuovo eroe però, è l'intera comunità di Elden Ring ad aver risposto e molti giocatori di alto livello si sono messi al servizio degli altri per aiutarli nell'impresa, in modo che il 21 giugno, giorno di lancio di Shadow of the Erdtree, siano in tanti a poter entrare nelle Shadow Lands.

Sarebbe interessante conoscere il numero di giocatori che in questi giorni si sono impegnati di nuovo con Elden Ring per poter accedere al DLC. Alcuni si sono chiesti perché FromSoftware non abbia svelato prima i requisiti per l'espansione, così che molti fossero più motivati a portare avanti il gioco base. Per altri, invece, una richiesta del genere è semplicemente assurda.