Destiny 2: La forma ultima è attualmente uno dei giochi con il Metacritic migliore del 2024

A quanto pare Bungie sembra aver fatto centro con Destiny 2: La Forma Ultima, la nuova espansione del suo celebre sparatutto in prima persona live service. Non solo è molto giocato e sembra aver riconquistato parte della comunità, ma è anche stato accolto benissimo dalla critica, tanto da essere uno dei giochi con il Metacritic più alto del 2024, almeno finora.

Percezione ribaltata

In realtà va precisato che per qualche ora è stato il gioco con la media voto più alta in assoluto: 93. L'arrivo di recensioni più critiche l'ha però fatta scendere a 92, appaiandolo a Final Fantasy VII: Rebirth. Interessante il fatto che il gioco abbia una media voto più alta su PS5 che su PC (88), segno che il gioco è stato ricevuto generalmente meglio su console.

OpenCritic, che raccoglie più recensioni e non fa distinzioni di piattaforma, riporta una media voto di 94, superiore a quella di Final Fantasy VII Rebirth, fermo a 93, di Balatro (91), di Tekken 8 (90), di Hades II (90) e di tanti altri titoli di ottima qualità.

Comunque sia, più dei voti, a contare è il fatto che finalmente Bungie sembra aver ribaltato la percezione nei confronti di Destiny 2, che molti davano per morto e che aveva ricevuto moltissime critiche per le espansioni precedenti, come Lightfall. La Forma Ultima, invece, sembra essere una degna conclusione della saga Light and Darkness, tra missioni ben scritte, raid ben congegnati e quant'altro.

Per il resto vi ricordiamo che Destiny 2: La Forma Ultima è disponibile dal 4 giugno per PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.