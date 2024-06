Parasol Stars: The Story Of Bubble Bobble III ha una data d'uscita ufficiale per le nuove versioni

Come saprete, Parasol Stars: Bubble Bobble III sta per tornare su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S . Quando? A svelare la data d'uscita è stato un nuovo trailer : 11 luglio 2024. Costerà 9,99€ su tutte le piattaforme. Le prenotazioni del gioco sono già attive su alcune, con l'eShop che pratica uno sconto del 10% sul prezzo di lancio. I preordini della versione Xbox inizieranno invece il 19 giugno.

Un classico che ritorna

Parasol Stars fu originariamente pubblicato su PC Engine nel 1991. Stiamo parlando del seguito ufficiale di Rainbow Islands, che di suo era il seguito di Bubble Bobble. Successivamente è stato convertito su Commodore Amiga, Atari ST, Nintendo Game Boy e NES, ed è stato reso disponibile anche per la Virtual Console Wii nel 2008. La nuova riedizione è comunque la benvenuta, perché darà modo di riscoprirlo anche su macchine più moderne, senza dover ricorrere agli emulatori.

Leggiamo la descrizione ufficiale: "In questo avvincente platform di TAITO, i giocatori seguono le avventure di due fratelli, Bubby e Bobby, che si imbarcano in una missione per salvare i loro pianeti da una minaccia malvagia. Invece di sparare bolle, ora sono armati di colorati e abbaglianti parasole con poteri magici. Questi parasole vengono utilizzati anche per proteggersi dagli attacchi nemici, stordirli o scatenare un torrente di stelle! Parasol Stars è pieno di potenziamenti che potrebbero fare la differenza tra una dolce vittoria e una sconfitta schiacciante! Lancia una bomba e fai saltare in aria i tuoi nemici, o congela il tempo con un orologio. Ma non prendertela comoda o la Morte ti si avvicinerà furtiva e ti ruberà una delle tue preziose vite! Impugna il potere del parasole e metti in mostra le tue abilità in questa epica avventura!"

Oltre alle versioni digitali, Parasols Stars uscirà anche in un'edizione fisica da collezione per PS4, PS5 e Nintendo Switch, curata da Strictly Limited Games. Le prenotazioni inizieranno il 27 luglio.